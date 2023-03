Notre-Dame-du-Portage: Québec accorde 9,4M$ pour la protection des berges

Le premier ministre, François Legault, a annoncé un investissement vendredi de 9,4 millions de dollars pour protéger les berges de Notre-Dame-du-Portage.

«Le secteur ciblé c’est le secteur à l’ouest du Quai de Notre-Dame-du-Portage jusqu’au Parc des Grèves», a indiqué le maire de la municipalité, Vincent More.

Au total, Québec prévoit investir 67,3 M$ pour lutter contre l’érosion des berges dans l’est de la province.

«On voit un enclavement qui est plus tardif sur le fleuve, on voit le niveau de la mer qui selon les scientifiques va augmenter dans les prochaines décennies», a fait savoir le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, lors de la conférence de presse.

Cette annonce permettra certainement à plusieurs propriétaires côtiers de pousser un soupir de soulagement.

«Ça fait 10 ans que je suis maire il n’y a pas une année où il n’y a pas des citoyens qui nous interpellent en disant: "qu’est ce que je peux faire?" On était souvent démunis on n’avait pas forcément les réponses à leurs questions. La géomorphologie des côtes, c’est complexe», a expliqué Vincent More.

«La municipalité avait sollicité un soutien financier et technique du ministère afin de protéger des résidences des entreprises et des infrastructures situées sur le long de la route du fleuve», a ajouté la députée Amélie Dionne lors de l’événement.

Notre-Dame-du-Portage est l’un des six projets qui ont été sélectionnés à la suite d’une analyse.

«On a évalué l’exposition des bâtiments et des infrastructures à l’érosion côtière à court moyen et long terme et ça a permis de prioriser les endroits les plus vulnérables», explique Pascal Bernatchez, titulaire de la chaire en géoscience côtière à l’UQAR.

L’investissement de Québec est fait à titre préventif. Des études seront réalisées pour déterminer quelle solution est la mieux adaptée.

Après son passage à Notre-Dame-du-Portage, François Legault s’est entretenu vendredi midi avec des élus et des représentants du secteur économique. Il a également profité de son passage dans la région pour visiter l’entreprise Premier Tech.