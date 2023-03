Ozzy Osbourne pourrait repartir en tournée

Ozzy Osbourne n'a pas exclu de partir en tournée à l'avenir, bien qu'il ait récemment annoncé qu'il ne le ferait plus.

En janvier, l'ancien chanteur de Black Sabbath a révélé avoir annulé tous ses concerts à venir parce qu'il n'était «pas physiquement capable» de se produire sur scène soir après soir en raison d'une série de problèmes de santé.

Cependant, dans l'émission de SiriusXM, Ozzy Speaks, sur sa chaîne Ozzy's Boneyard, la star de 74 ans a déclaré à son coanimateur Billy Morrison que la situation pourrait changer. «J'en suis venu au point où Sharon (son épouse et manager) me dit : " Tu sais quoi, c'est vrai, tu ne peux pas continuer à réserver des tournée et à les annuler ", a-t-il expliqué. Donc, si je peux me remettre en état de faire une tournée, très bien. Mais maintenant, si vous me disiez: " Tu peux prendre la route dans un mois ? " Je ne pourrais pas dire oui. Je veux dire, si je pouvais faire une tournée, je le ferais. Mais pour le moment, je ne peux pas réserver de tournées parce que pour le moment, je ne pense pas que je pourrais les faire.»

Le rockeur a également indiqué que s'il recevait le feu vert de son médecin, il lui faudrait « encore six mois » pour tout organiser. La star, qui souffre de la maladie de Parkinson, a subi une chirurgie majeure pour éliminer et réaligner les épingles présentes dans son cou et en juin 2022 pour lutter contre les blessures qu'il a subies d'une chute en 2019.

Dans son interview, le musicien a avoué que la couverture médiatique de son annonce de retraite était plutôt excessive. « Cette puta** de presse vous rend fou. Je veux dire, moi, j'ai regardé dans le magazine : '' Ozzy à bout de souffle "Je ne suis pas en train de crever. »