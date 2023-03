Pérou: la grippe aviaire pourrait avoir décimé jusqu’à 3500 otaries

Une épidémie de grippe aviaire, responsable de la mort de dizaines de milliers d’oiseaux, pourrait avoir décimé jusqu’à 3500 otaries au Pérou, selon l’autorité environnementale qui recense les spécimens décimés.

• À lire aussi: Des cas hautement inhabituels de grippe aviaire en plein hiver

• À lire aussi: Une jeune de 11 ans décède de la grippe aviaire au Cambodge

• À lire aussi: Îles-de-la-Madeleine: la grippe aviaire a décimé la moitié des fous de Bassan

Masque facial et combinaisons de biosécurité, des biologistes ont effectué vendredi des prélèvements nasaux et buccaux sur des cadavres d’otaries échouées sur la plage dans la réserve naturelle de Paracas, à quelque 270 km au sud de Lima.

AFP

Ces membres du Service national des zones naturelles protégées par l’État (Sernanp) ont introduit de longs écouvillons dans la narine du cadavre encore récent de cette otarie à crinière — Otaria flavescens, appelée également lion de mer sud-américain —, pour confirmer le décès par la grippe H5N1.

«Le Sernanp recense les otaries touchées par la grippe aviaire et poursuit son plan de surveillance et de contrôle des zones naturelles protégées», a indiqué dans un communiqué l’agence, qui a comptabilisé 3487 otaries à crinière mortes dans sept zones naturelles de la côte pacifique.

Selon les statistiques de l’autorité qui dépend du ministère de l’Environnement, ces décès représentent un peu plus de 3 % des 105 000 otaries recensées sur le territoire péruvien.

Quelque 63 000 oiseaux marins ont été déclarés morts de la grippe aviaire au Pérou entre novembre 2022 et mars de cette année.

AFP

Le Sernanp a exhorté la population à «éviter tout type de contact avec les otaries et les oiseaux de mer».

La grippe aviaire est une maladie qui n’a pas de remède ni de traitement et qui provoque une forte mortalité chez les oiseaux sauvages et domestiques, comme les canards, les poules, les poulets et les dindes.

En décembre, les autorités sanitaires ont abattu quelque 37 000 volailles dans une ferme d’élevage.

Selon le Sernanp, en plus du Pérou, le virus de la grippe aviaire a été détecté en Bolivie, en Uruguay et en Argentine. De probables cas viennent d’être signalés dans le nord du Chili.