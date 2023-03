Répit ou nouvelle hausse? Que va annoncer la Banque du Canada mercredi?

Cette semaine marque le premier anniversaire de la hausse des taux d'intérêt au Canada. Le 1er mars 2022, le taux directeur de la Banque du Canada se situait à 0,25%. La banque l'a augmenté huit fois pour contrer l'inflation.

Depuis la dernière hausse, en février, le taux directeur est maintenant à 4,5%. Est-ce la dernière augmentation? C’est mercredi prochain que la banque rendra sa prochaine décision et les consommateurs sont sur le qui-vive.

D’après Yves Giroux, directeur parlementaire du budget, la cible de la Banque du Canada de ramener la fourchette d’inflation de 1 à 3% ne nécessite pas de nouveau gonflement.

«On ne croit pas que c’est nécessaire d’augmenter davantage les taux d’intérêt. Selon nous, 4,5% devrait être le maximum qu’on voit au cours des prochains mois», a-t-il précisé sur les ondes de LCN, vendredi après-midi.

M. Giroux croit toutefois qu’il faut s’attendre au scénario contraire.

«Si la Banque du Canada perçoit que les banques centrales des autres pays, comme les États-Unis, vont augmenter davantage leur taux d’intérêt, elle peut vouloir suivre pour ne pas être à la remorque des autres banques centrales.»

Il reste que d’un point de vue «strictement stratégique», le contexte économique n’indique pas la nécessité de procéder à une nouvelle hausse des taux d’intérêt.

Pendant ce temps, les propriétaires rongent leur frein et espèrent ne plus devoir exécuter des paiements hypothécaires plus chers. L’endettement à long terme pourrait forcer bon nombre d’entre eux à vendre leur propriété, s’ils sont pris à la gorge.

Selon les projections, rien ne porte à croire que les taux d’intérêt s’abaisseront de sitôt.

«C’est possible, mais ce n’est pas le scénario le plus probable selon moi, prévient Yves Giroux. Ce qui est le plus probable, c’est que les taux resteront autour des 4% jusqu’à la fin de l’année.

«On devrait commencer à avoir un répit en toute fin d’année ou au début de 2024 avec des baisses très graduelles.»

Enfin, Yves Giroux n’est pas d’avis que le pays se dirige vers une récession à l’heure actuelle.

«Ce n’est pas le scénario que l’on perçoit actuellement, quoique c’est possible. Ce qu’on voit plutôt, c’est un ralentissement avec une stagnation économique pour la majeure partie de l’année en cours.»