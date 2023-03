Restaurant et construction: encore un mauvais quart d’heure à passer, croit un chef

Les restaurants du Quartier latin ne doivent pas baisser les bras même si les travaux continuent de nuire à l’affluence de client, a confié un chef qui a «pris le pari» d’ouvrir une brasserie à deux pas du Théâtre Saint-Denis.

«D’après moi, il y aura un mauvais moment à passer dans ce quartier-là, mais on voit à long terme. J’ai toujours cru en Montréal. C’est une ville qui prend du temps à remettre sur pied, mais une fois que les projets sont finis, les Montréalais sont au rendez-vous», a indiqué le chef montréalais Antonin Mousseau-Rivard, propriétaire du Mousso, en entrevue à QUB radio.

Il explique que bien souvent, les travaux majeurs d’un quartier viennent à bout des plus petits commerces.

Mais en se basant sur le quartier des spectacles et la rue Saint-Denis près de Sherbrooke – théâtre de deux chantiers majeurs –, la zone de travaux deviendra «un endroit très intéressant» lorsqu’ils seront terminés, a-t-il prédit.

«C’est un gros pari, c’est un quartier qui est – je ne dirais pas est en train de connaître ses pires jours – mais on est plus au beau Quartier latin qu’on avait à une certaine époque.[...] On a pris le pari d’ouvrir quelque chose dans ce quartier en se disant que dans les prochaines années, on croit au changement», a-t-il ajouté.