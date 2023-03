Semaine de relâche: des retombées importantes pour la région de Québec

L’industrie touristique de la région de Québec a de grandes attentes, alors que la semaine de relâche s’amorce dans la capitale nationale.

« Les activités sont au rendez-vous, la température semble au rendez-vous pour le moment, donc on attend vraiment de voir le taux de réservation. Mais de ce qu’on a pu observer dans les attraits touristiques, les gens sont au rendez-vous », a mentionné la conseillère en communication chez Destination Québec cité, Jenna Dubé.

Un achalandage accru dans les derniers jours, alors que c’était la relâche dans l’ouest de la province, laisse présager de bonnes retombées pour l'industrie hôtelière.

« Les hôtels familiaux de Québec actuellement ont des taux de réservations de 80% à 100% en fin de semaine. Et les hôtels moins familiaux sont entre 50% et 70% », a indiqué le directeur général de l’Association hôtelière de la région de Québec, Alupa Clarke.

Le domaine doit par ailleurs composer avec une nouvelle réalité, celle des réservations de dernière minute.

« C’est un nouveau phénomène postpandémique. Donc, on peut s’attendre à avoir des réservations aujourd’hui, demain, qui vont continuer au fur et à mesure que la fin de semaine avance », a souligné M. Clarke.

La bonne performance de la région peut s’expliquer notamment par l’offre variée, qui en fait une destination hivernale incontournable.

« On a une offre très diversifiée pour les familles, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, on reste une destination de choix d’année en année », a spécifié Mme Dubé.

« On a une belle offre au niveau des événements, au niveau des endroits à aller visiter. Également, il y a une couronne verte qui est à proximité pour toutes les activités hivernales », a ajouté M. Clarke.

Au Village Vacances Valcartier, le carnet de réservation est bien rempli.

« Nous l’hôtel est plein. Le Bora Parc affiche complet presque à toutes les plages. Il nous reste un petit peu de places le soir seulement. Et, bien entendu, avec la belle météo, on a le centre de jeux d’hiver, les glissades sur tubes, qui sont bien populaires aussi cette semaine », a précisé la vice-présidente communications, marketing et ventes, Sandra Nadeau.

Le complexe de loisirs atteint même des niveaux d’avant la pandémie.

« Il y a environ un 10% à 15% de plus d’achalandage dans toutes nos activités confondues. »

Malgré le contexte économique plus difficile, plusieurs familles ont choisi de s’envoler pour une destination soleil.

« Même si les prix ont explosé depuis plusieurs semaines, ça ne freine pas l’achat d’un voyage, car les gens ont besoin de s’évader », a confirmé la propriétaire de Voyages Aquaterra Lévis, Mélanie Guillemette.

C'est au terme de la semaine de relâche que les intervenants du milieu pourront évaluer de façon plus concrète les retombées économiques.

- Avec les informations de Zoé Couture, TVA Nouvelles