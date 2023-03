Travaux de Ray-Mont Logistiques: un niveau de nuisances jugé acceptable, selon une étude

Bien qu'ils suscitent la grogne des résidents du secteur, les travaux du site de Ray-Mont Logistiques, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, ne causent pas tant de nuisances, selon une étude de la Ville de Montréal.

Le niveau de pollution sonore et lumineuse serait plus gênant que celui de la pollution de l’air et des nuisances liées aux vibrations dans Assomption Sud-Longue-Pointe, indique un rapport réalisé par SNC-Lavalin pour la Ville.

Ce secteur a été choisi puisqu’il accueille notamment la construction d’une plateforme logistique intermodale de Ray-Mont Logistiques.

Ce projet suscite la controverse dans le quartier. Des résidents se plaignent qu’un tel parc industriel menace leur santé en raison de l’augmentation du bruit et de la poussière. Selon eux, cette expansion portuaire est réalisée au détriment des espaces verts qui se font rares dans la métropole.

D’après l’étude, les niveaux de bruit l’été dernier variaient d’acceptable à fort, selon l’endroit où l’on se trouve dans le secteur. Ainsi, la circulation sur la rue Notre-Dame serait «la principale contributrice» au climat sonore.

«En s’éloignant de cette rue et en rentrant dans les secteurs résidentiels, le niveau de gêne diminue considérablement», est-il possible de lire dans le rapport.

Une utilisation inappropriée de la lumière artificielle venant de certains bâtiments commerciaux et industriels a aussi été remarquée dans le quartier. Plusieurs résidents pourraient ainsi être gênés par de la lumière intrusive dans leur propriété et subir de l’éblouissement dans les rues.

La poussière et les vibrations peu problématiques

L’arrivée de chantiers peut souvent occasionner de la poussière dans ses environs. Quelques dépassements de normes sont survenus occasionnellement lors de l’analyse l’été dernier, mais ne seraient pas jugés préoccupants.

«Les sources potentielles contribuant aux nuisances liées aux poussières sont celles associées aux projets en cours et aux voies de circulation», a-t-il tout de même été précisé.

La qualité de l’air est généralement de bonne qualité dans l’arrondissement, selon le bilan annuel du Service de l’environnement de la Ville. Le nombre de jours où l’air est considéré comme «bon» est d’ailleurs plus élevé à la station Hochelaga-Maisonneuve qu’ailleurs dans la métropole.

Pour les vibrations, le seuil de perceptions est «rarement dépassé», sauf lors du passage d’un poids lourd ou d’un train.

Un point de départ

Ces résultats seront utilisés comme point de départ pour surveiller les nuisances environnementales qui pourraient être occasionnées par le développement d’activités industrielles, dont Ray-Mont Logistiques.

«Bien que le rapport révèle que le portrait est globalement acceptable, nous avons déjà identifié des mesures à mettre en place afin de mitiger ces nuisances et d’en assurer le suivi», a indiqué le maire de l’arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Son administration compte notamment produire un guide pour aider les résidents à diriger leurs plaintes vers un organisme compétent.

L’arrondissement travaille également à modifier son règlement sur le bruit pour s’arrimer aux normes provinciales. Il sera soumis au conseil d’arrondissement du 6 mars prochain.