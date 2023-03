Un livre pour mieux apprivoiser le défi de l’adolescence

L’adolescence est généralement reconnue comme étant une période trouble; dans son livre «Les adoados», Johanne Lemieux tente d’éclairer les particularités de cet âge.

«Dans la première partie du livre, j’ai voulu vraiment illustrer le mieux possible, de façon le plus accessible possible, et scientifique et sérieux possible, les dernières recherches qu’on a depuis 20, 30 ans sur le cerveau, sur le développement, et plus récemment sur le développement des adolescents en général», détaille l’autrice, formatrice et conférencière auprès de la société «Le monde est ailleurs».

Au début de livre, Mme Lemieux revient sur les différentes étapes de l’adolescence; les catégories ont été étendues afin de mieux rendre compte du développement des individus.

«L’adolescence, il y a une partie «ado-naissance», qui est 10-14 ans, il y a la partie «adolescence», 14-18 ans, et la partie «adu-laissance», de 18 à 25 ans, et c’est pas juste sociétal et nouveau l’adu-laissance, ça correspond vraiment à une trajectoire développementale nécessaire», énumère-t-elle en entrevue à l’émission «Le Bilan».

Mme Lemieux déplore par ailleurs certains stéréotypes par le truchement desquels on approche l’adolescence en général.

«C’est pour ça que j’ai écrit le livre, pour que ça devienne moins mystérieux, pour éviter beaucoup de malentendus affectifs, et pour qu’on arrête un peu de faire peur aux parents par rapport à l’adolescence, comme quoi c’est un mal nécessaire, que c’était de mauvais adultes, qu’on subissait l’adolescence», explique-t-elle.

