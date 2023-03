Un mois de février dans la normale pour clore un hiver météorologique doux et neigeux

Bien que le mois de février a été dans les normales saisonnières pour le sud du Québec, cela n'a pas été le cas pour toute la province, tandis que des vagues de froid plus intenses ont secoué les secteurs plus au nord.

Alors que le sud du Québec a connu des températures autour de -1 °C en février, les régions plus au nord ont reçu des vagues de froid plus intenses. C’est d’ailleurs en raison de ces températures plus froides que les régions à l’est ont reçu moins de neige, a indiqué Environnement Canada sur son compte Twitter Météo Québec.

Plusieurs régions ont connu un hiver météorologique très doux (DJF). Certaines stations se retrouvent même dans le top 4 pour les hivers doux (Montréal, Québec, Sherbrooke et Mont-Joli).#meteoQC pic.twitter.com/5byHgBNH7S — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) March 1, 2023

Un hiver doux

L’hiver météorologique, c'est-à-dire décembre, janvier et février, aura été particulièrement doux et enneigé cette année dans plusieurs secteurs. C’est notamment le cas de Montréal, qui a reçu 200 cm de neige durant ces trois mois, alors que la moyenne habituelle s’élève à 140 cm.

«Pour décembre, janvier et février, on a eu une température moyenne de -4,4 °C alors que la normale est de -7,7 °C. C’est exceptionnel, mais pas du jamais vu non plus», a expliqué Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada.

En effet, il s’agit du troisième hiver le plus doux en exæquo avec l’hiver 2016-2017. C’est en 2001-2002 que la métropole a connu l’hiver le plus doux de son histoire avec une moyenne de 3,3 °C. Mais même dans les années 40, il était possible d'avoir des hivers plus doux, comme ça a été le cas en 1948 avec une moyenne de -5,0 °C.

Attention, même si l’hiver météorologique est terminé, l’hiver québécois, lui, pourrait durer encore quelques semaines. Il faudra donc garder les pelles à portée de mains.