Intoxiquée à la drogue du viol, elle veut maintenant sensibiliser les gens

La présence de GHB dans les bars continue de semer de l’inquiétude. Une jeune femme qui a en a été victime le 13 février dernier veut maintenant sensibiliser les gens à ce fléau.

La jeune de femme de 19 ans dit avoir perdu le goût de sortir dans les bars. Elle raconte que son amie a vécu une situation similaire il y a quelques jours à peine.

Elle est inquiète pour sa sœur qui aura bientôt 18 ans.

«Je le fais pour elle. Si ça lui arrivait, je ne sais pas ce que je ferais. J’ai quasiment peur à quand on va sortir ensemble. Je vais tout le temps être en arrière d’elle. (...) Ça ne devrait pas être autant commun, je n’ai pas envie qu’elle sorte en ayant tout le temps cette peur», témoigne Sandrine Pelletier, victime d’une intoxication au GHB, à TVA Nouvelles.

Les autorités rappellent que, si vous êtes victime d’une intoxication au GHB ou si vous croyez l’être, allez vers des policiers.

«Le début d’action est très rapide. Cinq à 30 minutes après l’ingestion, déjà on peut être dans un état où on n’a plus de contrôle, on n’a plus souvenir de ce qui s’est passé. On a peine six heures au total pour pouvoir déceler le produit dans le sang si on va dans un hôpital», détaille Diane Lamarre, pharmacienne et professeure à l’Université de Montréal.

Au début du mois de février, la Sûreté du Québec a mené une opération importante : 8 personnes ont été arrêtées et 1200 litres de GHB ont été saisis.