Le tout premier véhicule lunaire canadien en préparation

Le tout premier véhicule lunaire canadien aura pour mission de trouver de la glace d’eau sur la lune, ce qui pourrait éventuellement permettre des missions lunaires plus longues.

Le premier véhicule canadien à poser ses roues sur la lune est toujours en construction pour sa mission prévue en 2026. Lors de sa mission, il parcourra la région sud polaire de la Lune pour trouver de la glace d’eau dans le sol.

«L’eau est une des ressources les plus importante que nous pouvons chercher, car moins nous devons en apporter avec nous de la Terre, plus nous pouvons en utiliser là-bas et moins cher ça va coûter d’aller sur la Lune, et éventuellement instaurer une présence à long terme», a déclaré Chris Herd, professeur au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’Université de l’Alberta, et l’un des scientifiques impliqués dans la mission.

La mission se concentrera davantage sur la région sud de la Lune, cachée de façon permanente, car ces zones agissent comme des «pièges à froid» pour la glace d’eau présence.

«N’importe quel type de vapeur d’eau environnant sera attiré puis piégé dans ces zones froides», a affirmé Herd.

«On va pouvoir utiliser, [...] pour la plupart, des outils canadiens avec la contribution de la NASA, au lieu que ce soit l’inverse, a-t-il ajouté. Nos partenaires américains sont eux aussi très excités puisque c’est une nouvelle façon de faire les choses pour eux et nous avons été de bons partenaires d’exploration spatiale depuis des années.»