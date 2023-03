«Mégantic» et «Désobéir: le choix de Chantale Daigle»: des projets porteurs de sens pour Julie Trépanier

C’est à Vancouver que la comédienne Julie Trépanier a fait ses premiers pas au théâtre. Cinq ans après son retour au Québec, elle prend part à deux projets majeurs lancés coup sur coup, les séries «Mégantic» et «Désobéir: le choix de Chantale Daigle».

C’est toute une rampe de lancement pour celle qu’on a vue aussi dans «Classé secret» ainsi que dans la websérie «Fourchette». Parfaitement bilingue, la femme de 34 ans tourne dans les deux langues, mais est heureuse d’«avoir pris le pari de revenir à la maison».

Dans «Mégantic», elle campe Annick, une femme qui échappe à une mort certaine lors de la tragédie ferroviaire qui a tué 47 personnes, le 6 juillet 2013, dans cette communauté estrienne.

Annick doit composer avec la culpabilité et soutenir son amie Corine (Catherine Paquin-Béchard), qui est très affectée par ce drame incommensurable.

Julie Trépanier a été «bouleversée par l’histoire et par la trame narrative de [son] personnage» dans cette série s’inspirant de faits réels.

«Ce que je trouve beau de mon personnage dans "Mégantic", c’est qu’Annick a la force d’être là pour les autres, pour son amie Corine. La force de garder son sang-froid, de garder la tête hors de l’eau, de demander pardon... Mais ce qui m’a le plus touchée, c’est qu’elle continue d’aimer Corine malgré tout.»

Julie Trépanier, qui a une présence incroyable à l’écran, n’a pas abordé Annick en se disant qu’il s’agissait d’une femme courageuse. «Je ne connais pas de femme qui n’est pas forte. Je ne connais pas de femme qui n’a pas à être forte. La force se manifeste de plein de façons.»

Le réalisateur Alexis Durand-Brault semble avoir aimé bosser avec elle sur «Mégantic», car il l’a rappelée par la suite pour lui confier le rôle de la syndicaliste et militante féministe Lise Moisan dans «Désobéir: le choix de Chantale Daigle».

La comédienne était en confiance sur les deux plateaux, un sentiment qu’elle attribue en partie à ce «réalisateur extrêmement intuitif».

«"Mégantic" était un gros premier rôle pour moi. Alexis m’a poussée, comme quand mon personnage a une crise de panique. Il m’a dit d’aller plus loin et il était vraiment avec moi là-dedans.»

Pour «Désobéir: le choix de Chantale Daigle», elle a pu remonter le temps jusqu’en 1989, année où elle avait à peine 1 an. «J’incarne Lise Moisan dans cet autre projet extrêmement porteur de sens. Mme Moisan, à qui je n’ai pas pu parler, a créé le magazine "La vie en rose". C’est une organisatrice, une femme de terrain, capable de mobiliser. C’est impressionnant ce que les femmes ont réussi à faire autour de Chantale Daigle pour la soutenir.»

Rachel Graton joue la blonde de son personnage et les autres femmes qui aident Chantale Daigle (Éléonore Loiselle) dans son combat jusqu’en Cour suprême pour avoir le droit de se faire avorter sont incarnées par Émilie Bibeau, Marie-Claude St-Laurent et Andréanne Théberge.

«On a eu de super belles scènes au quartier général du mouvement, il n’y avait que des femmes comédiennes et figurantes, toutes étaient habillées comme à l’époque, il y avait des téléphones à roulette, des dactylos, ça fumait, c’était vraiment le "fun"», a témoigné Julie Trépanier.

«J’ai beaucoup aimé qu’Annick n’ait pas de filtre. Ça sort comme ça sort, c’est comme ça, ça vient du cœur. Pour Lise Moisan, on sent le groupe, la solidarité et l’importance d’appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Ça prenait énormément de courage de s’afficher ouvertement comme lesbienne à l’époque, et pour une femme d’entrer en position de pouvoir, d’avoir une voix qui porte publiquement, de s’impliquer dans des processus décisionnels importants, de réclamer sa place dans la société.»

La série «Mégantic» est disponible sur Club illico alors que la série «Désobéir: le choix de Chantale Daigle» est lancée sur Crave le 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.