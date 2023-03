Salon du VR: acheter ou rêver ?

Malgré l’inflation et la hausse du prix de l’essence, l’engouement pour les véhicules récréatifs ne s’essouffle pas. Les gens étaient au rendez-vous au Salon du VR se déroulant au Palais des congrès, à Montréal.

«C’est pour dans quelques années. On fait juste regarder pour le plaisir. On planifie plus pour de grands voyages, donc on ajustera notre budget de voyage.»

«C’est un peu le rêve d’une vie. On vit juste une fois.»

«Nous, on veut voyager léger, on n’a rien trouvé pour le moment.»

«On ne pense pas acheter aujourd’hui.»

Des centaines de véhicules récréatifs sous un même toit, ça attire beaucoup de monde. Mais il faut être prêt à mettre le prix pour adopter ce style de vie. Ces véhicules peuvent coûter jusqu’à 800 000 dollars.

Selon l’Association des commerçants de véhicules motorisés du Québec, malgré la levée des restrictions de voyage et le ralentissement économique, les ventes de VR ont progressé depuis la pandémie.

«Ça se passe bien. Les gens ont conservé un peu de crainte. La crise sanitaire a amené les gens à être sur la réserve lorsqu’ils se retrouvent dans les biens des autres. Dans ton VR, les commodités sont à toi, ta chambre est à toi. Bref, tu es tout le temps chez toi. Les mécaniques ont aussi été redéfinies pour un faible taux de consommation», explique Sylvain Gauthier, président de l’ACVRQ.

La hausse du coût de la vie ne semble donc pas rebuter ceux qui rêvent de passer l'hiver au soleil.