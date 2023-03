Transferts en santé: le gouvernement Legault va signer l’entente à contrecœur

LE JOURNAL | Québec va signer l’entente sur les transferts en santé du fédéral, bien que les exigences du premier ministre François Legault soient bien loin d’être rencontrées, rapporte La Presse canadienne.

Une lettre signée par les ministres des Finances et de la Santé et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne aurait été envoyée hier au gouvernement fédéral.

« Comme indiqué par le premier ministre du Québec et réitéré lors de notre rencontre, le financement fédéral offert est largement en deçà de ce à quoi sont en droit de s’attendre les Québécoises et les Québécois », ont écrit les ministres Eric Girard, Christian Dubé et Jean-François Roberge, toujours selon La Presse canadienne.

Ils réitèrent que leur gouvernement compte utiliser les fonds au sein des établissements de santé « sans conditions » imposées par le fédéral.

L’urgence de répondre aux besoins du système de santé se fait d’ailleurs sentir et « c’est pourquoi le Québec entend se prévaloir de sa part du financement fédéral proposé le 7 février dernier », indique un des extraits obtenus de la lettre obtenus par La Presse canadienne.

Les provinces avaient fait front commun pendant des mois pour tenter d’amener Ottawa à augmenter le financement fédéral pour les soins de santé de 22 à 35 %.

Les provinces se sont résignées

Or, les ministres provinciaux s’étaient livrés à une fin de non-recevoir et s’étaient ensuite résignés, tour à tour, à signer des ententes bilatérales avec le gouvernement Trudeau.

Le premier ministre canadien avait laissé entendre, mercredi, que le Québec comptait signer à son tour une entente sous peu.

« On a maintenant conclu une entente avec neuf provinces et on prévoit annoncer très bientôt des ententes avec la dernière et les trois territoires », a-t-il affirmé lors d’un point de presse en Colombie-Britannique.

En fin de soirée hier, le cabinet du premier ministre Legault n’avait pas confirmé au Journal ses intentions dans ce dossier.