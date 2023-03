Connaissez-vous la détox vestimentaire?

Après le mois de février sans alcool, on vous propose le mois de mars sans achat de nouveaux vêtements.

Selon Annette Nguyen, fondatrice et propriétaire du Shwap Club, l’industrie du textile est extrêmement polluante à l’échelle mondiale.

Les raisons qui expliquent ce problème environnemental résident surtout dans la «Fast Fashion», c’est-à-dire des vêtements de piètre qualité qu’on porte très peu et qui finissent à la poubelle.

D’énormes quantités de vêtements ne sont jamais reportés, réutilisés ou recyclés.

Afin d'éviter le gaspillage, elle suggère de prioriser l’achat local et usagé, «sans voir ça comme une grande contrainte».

Pour la propriétaire, il ne s’agit pourtant pas d’éliminer complètement l’achat de vêtements neufs, mais plutôt d’«une invitation à revisiter notre relation avec les vêtements».

Elle met cependant en garde les consommateurs au sujet des fibres à prioriser pour l’achat de vêtements neufs surtout.

Qu’est-ce que le Shawp Club?

Si l’envie de renouveler votre garde-robe vous prend, vous pouvez toujours visiter une des trois boutiques du Shwap Club à Montréal pour échanger vos vêtements avec d’autres «shwapeurs».

«C’est un club d’échange de vêtements. On a une communauté de membres et le grand public peut aussi venir échanger ses vêtements. Nous n’avons rien à vendre en magasin. Les vêtements sont de seconde main et apportés par les “shwapeuses”», explique la propriétaire.

«L’idée est simple: faire son sac avec des vêtements encore en très bon état, au goût du jour, pour ensuite troquer [ceux-ci] pour d’autres items qui [sont] neufs à nos yeux.»