EN VIDÉO | Un accident d’avion fait un mort et deux blessés

Une personne a été tuée et deux autres blessées lors de l'écrasement d'un petit avion dans un quartier de Long Island dimanche.

La caméra d’une habitation a capturé la scène, alors que l’appareil s’écrase dans un boisé, de l’autre côté de la rue.

L’avion prend ensuite en feu, tandis que des nuages de fumée montent vers le ciel.

L’incident est survenu à Long Island, dans l’État de New York, aux États-Unis.

Le pilote avait signalé la présence de fumée dans le cockpit alors que l’avion approchait de l’aéroport de Republic, a déclaré une porte-parole du National Transportation Safety Board, selon Newsday.

«En gros, on entendait comme, tah-tah-tah, et puis tout d'un coup, on entendait un bang et un peu comme un grincement», a déclaré Ken Defreitas, dont la caméra a filmé l'explosion.

La police a déclaré que la personne tuée a été déclarée morte sur les lieux, tandis que les deux autres ont été transportés à l'hôpital par un hélicoptère.

Ils souffrent de brûlures au troisième degré, a déclaré Jamie Atkinson, coordinateur adjoint des services d'incendie, de secours et d'urgence du comté de Suffolk, selon Newsday.