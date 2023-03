Gilles Courteau démissionne: «Nous avons encore des questions pour lui»

Les parlementaires auront à s’entendre sur la suite des choses concernant la présence de Gilles Courteau en commission parlementaire, alors que sa démission pourrait compliquer les choses.

• À lire aussi: Gilles Courteau démissionne

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière de Sport, Loisir et Plein air, a fait savoir que malgré la démission de M. Courteau, sa présence était souhaitée en commission parlementaire.

«Nous prenons acte de la décision de monsieur Courteau. Nous souhaitons tout de même qu’il soit présent en commission parlementaire. Nous avons encore des questions pour lui», a-t-il mentionné.

M. Marissal n’est pas convaincu de la pertinence d’un nouveau témoignage de l’ancien commissaire de la LHJMQ, alors qu’il rappelle qu’à la commission parlementaire, deux semaines plus tôt, le témoignage de M. Courteau contenait «beaucoup de contradictions», et qu’il n’avait «pas du tout aidé à clarifier la situation», a-t-il rappelé.

«Ça allait devenir peut-être un dîner de cons cette affaire-là, où, une contradiction par-dessus l’autre... Nous, on n’est pas des juges, puis l’Assemblée nationale, ce n’est pas un tribunal. Alors il n’est plus en fonction. Moi je présume donc qu’il n’a même plus la légitimité pour venir témoigné», a-t-il ajouté.

Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs et de plein air, abonde dans le même sens.

«C’est la commission qui va décider si elle veut le réentendre. Pour moi, je pense, comme le disait M. Marissal : si la commission veut l’entendre, on va l’entendre, mais moi je pense qu’on est prêt à aller de l’avant», a-t-il dit en entrevue à TVANouvelles.