«La Voix»: la bienveillance de Sylveo

En jumelant Sylveo et Ashley Richard sur la chanson des Sœurs Boulay «Je vais te faire danser», Corneille a su créer un duel durant lequel les deux candidats se sont fait du bien, dimanche, à «La Voix».

• À lire aussi: «La Voix»: un dépassement pour Virginie Péloquin

• À lire aussi: «La Voix»: Jay et Mélodie-Jade, un duel indissociable

• À lire aussi: «La Voix»: le pouvoir des coachs

Sylveo, le chanteur français de 25 ans, était assez confiant. «J’étais excité par la chanson, et parce que j’allais la faire avec Ashley. Je trouvais intéressant qu’elle soit si introvertie dans la vie, mais si généreuse une fois sur scène. J’étais vraiment enthousiaste et aussi conscient que c’était un défi.»

Au début des répétitions, Sylveo a toutefois été déstabilisé par la chanson et le rythme qu’elle demandait. «J’ai l’habitude de chanter des chansons assez ralenties ou douces. Quand je fais des reprises, je les fais toujours à ma manière en mettant l’accent sur le poids des mots et leur signification. Là, ça allait juste trop vite pour moi, la raison pour laquelle on l’a ralentie par la suite.»

Le résultat a toutefois été à la hauteur des espérances du coach, qui a souligné l’importante évolution d’Ashley. Il a toutefois décidé de poursuivre l’aventure avec celui qui est le mieux équipé et le plus prêt.

«Sa décision m’a fait du bien, notamment face au sentiment d’illégitimité que j’ai depuis que je suis au Québec. Je me sens bien et à ma place ici, mais j’ai le chronomètre qui est activé, à savoir si je vais pouvoir rester ici plus que les deux ans de mon PVT.»