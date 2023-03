«La Voix»: le pouvoir des coachs

Quelques heures de travail avec un coach de «La Voix» peuvent permettre à un candidat de faire de grandes avancées. Jephté Phélice en a fait la démonstration, ce dimanche, lors de la dernière ronde des duels. Son duel avec Lunayla Jimenez a été percutant.

En prenant connaissance du texte de «Tel un seul homme», de Pierre Lapointe, qu’il allait devoir chanter pour le duel, Jephté s’est senti plus confiant. «La chanson me parlait personnellement. Elle raconte qu’il n’y a pas de différence face à la mort, l’essentiel est ce qu’on fait durant sa vie. Il y a une part de vérité qui me touche dans ce texte. Je savais que j’allais pouvoir bien transmettre ce que j’avais à offrir, tant vocalement qu’au niveau de la technique ou des émotions.»

Avec Lunayla, ils ont aussi été rassurés de voir que leur interprétation remplissait les yeux de leur coach durant les répétitions. «Ça donnait du sens à ce que je faisais, a indiqué le chanteur de 22 ans. Pour moi, chanter est universel, l’émotion que tu véhicules à travers une chanson brise toutes les barrières. J’étais fier de nous parce qu’on a pu rejoindre le cœur de Mario.»

Même s’il chante depuis longtemps et qu’il est né dans une famille de musiciens, Jehté a beaucoup apprécié les conseils que son coach lui a donnés. «Il nous a d’abord dit de ne pas trop en faire, c’est le plus important. Il faut rester à l’essentiel et mettre les émotions, ne pas aller au-delà de ce qu’elles demandent. J’avais aussi un problème d’articulation. Toute ma scolarité a été faite en français, mais c’est le créole qu’on parle au quotidien en Haïti. Mario m’a donné les points que je devais améliorer et j’ai travaillé pour corriger le tout.»

Une belle évolution

Le résultat s’est révélé étonnant. Lors de son audition à l’aveugle, Jephté a abusé de trémolos dans sa voix, alors qu’ils avaient complètement disparu lors du duel. Cette évolution a été soulignée par Corneille. «Bravo, Mario, je me rappelle de l’audition de Jephté, ce n’est plus le même chanteur. Je ne sais pas ce que tu lui as fait. Tu es allé chercher ce qui le fait briller le plus.»

Le mariage des voix de Lunayla et de Jephté a été si puissant et émotionnellement intense que les trois autres coachs ont eu du mal à départager les candidats.

Après une longue hésitation, Mario Pelchat a choisi de continuer avec l’étudiant originaire d’Haïti. «Son choix m’a permis de répondre à une question que je me pose depuis longtemps, a confié Jephté. Ça me dit qu’il faut que je continue et que j’aille encore plus loin dans ce que je veux faire. Après «La Voix», je me lance totalement dans la musique. Je veux offrir de l’émotion au public, les toucher, qu’ils vivent un moment particulier en m’entendant chanter.»

Ils poursuivent l’aventure:

Équipe Corneille

Jay, 24 ans, Montréal

Mélodie-Jade, 23 ans, Montréal [sauvée]

Avril Roy-Jensen, 19 ans, Montréal [volée]

Sylveo, 25 ans, Montpellier, France

Équipe Marc Dupré

Adam El Mouna, 19 ans, Sainte-Catherine

Darren Vaudreuil, 26 ans, Québec

Équipe Marjo

Marie-Ève Quirion, 31 ans, Magog

Julie St-Pierre, 37 ans, Montréal [volée]

Will, 25 ans, Drummondville

Équipe Mario Pelchat

Virginie Péloquin, 29 ans, Montréal

Jephté Phélice, 22 ans, Aux Cayes (Haïti)