«La Voix»: un dépassement pour Virginie Péloquin

Même si elle était stressée en abordant l’étape des duels à «La Voix» dimanche, Virginie Péloquin a été un peu rassurée en découvrant la chanson «Jusqu’au bout», d’Amel Bent, que Mario Pelchat avait choisie pour son duel face à Mélisane.

«La chanson explique comment des gens vont parfois nous faire dévier de nos rêves, en nous disant que ce n’est pas possible ou qu’on n’est pas si bons. C’est arrivé quelquefois avec d’anciens compagnons, même ma famille est toujours derrière moi. Je voulais faire passer mon message et impressionner les coachs.»

La chanteuse de 29 ans, qui avait échoué aux duels lors de la première saison de «La Voix», a su saisir cette seconde chance. «Être sélectionnée pour une deuxième fois m’a fait réaliser que je devais croire encore plus en moi. Je me suis donnée à fond pour me surpasser, je voulais qu’on voie tous les efforts que j’ai mis pour y arriver.»

Le coach semble y avoir été sensible puisqu’il a nommé Virginie avant d’ajouter qu’il choisissait celle qui a le plus évolué et qu’il a vu le plus grandir. Ce choix et ses mots ont été réconfortants pour Virginie.

«Mon objectif était d’aller plus loin que la première fois. Je voulais vraiment me surpasser, j’ai gagné sur moi. J’ai réalisé que j’avais vraiment un talent et que je méritais ma place. J’ai repris confiance en moi.»