Les 10 séismes les plus meurtriers depuis 100 ans

Avec un bilan qui dépasse les 50 000 morts, le séisme et ses multiples répliques qui endeuille la Turquie et la Syrie depuis le 6 février figure parmi les dix plus meurtriers des 100 dernières années.

Un séisme de magnitude 7,8 selon les autorités chinoises (7,5 selon l'USGS) dévaste la ville industrielle de Tangshan, à 200 km à l'est de Pékin.

Le bilan officiel est de 242 000 morts, mais les estimations d'experts occidentaux vont jusqu'à 700 000 morts, ce qui en ferait le deuxième plus meurtrier de l'histoire de l'humanité après celui du Shaanxi (nord de la Chine) en 1556, au bilan estimé de 830 000 morts.

Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 au large de Sumatra (Indonésie) provoque un tsunami gigantesque qui fait plus de 230 000 morts sur les littoraux d'une dizaine de pays d'Asie du Sud-Est, dont 170 000 en Indonésie.

Les vagues gigantesques, parties à 700 km/h, atteignent jusqu'à trente mètres de hauteur.

Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 fait plus de 200 000 morts en Haïti et jette à la rue 1,5 million de personnes. La secousse transforme la capitale Port-au-Prince en champ de ruines.

Dans la foulée, le pays est touché à partir d'octobre 2010 par une épidémie de choléra, introduite par des Casques bleus népalais venus après le séisme. Elle fera plus de 10.000 morts jusqu'en janvier 2019.

Le 1er septembre 1923, deux minutes avant midi, une secousse de magnitude 7,9 ébranle la plaine du Kanto. Le séisme fait plus de 142.000 morts ou disparus et 100 000 blessés, la plupart victimes des incendies qui ravagent Tokyo et Yokohama pendant deux jours.

Le 5 octobre 1948, au moins 110 000 personnes meurent dans un tremblement de terre de magnitude 7,3 à Achkhabad, la capitale du Turkménistan, qui fait alors partie de l'URSS.

Saparmourat Niazov, fantasque dictateur qui dirigera le pays de son indépendance en 1990 à 2006, instaurera un culte de la personnalité de sa mère, morte dans ce séisme.

Le 12 mai 2008, un séisme de magnitude 7,9 fait plus de 87 000 morts et 4,45 millions de blessés, ravageant de larges zones de la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine). Parmi les victimes se trouvent des milliers d'élèves, tués dans l'effondrement d'écoles à la construction précaire.

Le 8 octobre 2005, un séisme de magnitude 7,6 fait plus de 73.000 morts et 3,5 millions de sans-abris, principalement dans la zone du Cachemire sous contrôle pakistanais. Les infrastructures médicales sont presque réduites à néant.

Le 25 décembre 1932, un séisme de magnitude 7,9 fait 70.000 morts dans le Gansu, dans le nord-ouest de la Chine.

Le 31 mai 1970, un tremblement de terre de magnitude 7,9 près de la côte nord du Pérou fait quelque 67.000 morts. La ville de Yungay, à 450 km au nord de Lima, est rayée de la carte par une coulée de boue et de glace et la localité montagneuse de Huaraz est particulièrement touchée.

Le 6 février, un séisme de magnitude 7,8 frappe le sud de la Turquie et la Syrie voisine, suivi par une très forte réplique de magnitude 7,5.

Il fait plus de 50 000 morts (44 374 en Turquie) selon un bilan obtenu par l'AFP auprès de plusieurs sources fin février.