Rougeole: Santé Canada émet un avis public en lien avec une possible exposition

Les Canadiens et Canadiennes qui auraient participé à un grand rassemblement religieux dans une université située aux États-Unis, le mois dernier, pourraient avoir été exposés à la rougeole, comme le rapporte Santé Canada.

Dans une série de tweets émis samedi, l’agence de santé nationale indique que ceux et celles qui y étaient présents et qui ne sont pas à jour dans leur vaccination devraient rester en quarantaine à la maison. Elle recommande également de contacter son service de santé publique local pour des conseils supplémentaires.

L’événement s’est tenu sur le campus de l’Université Asbury, dans le Kentucky, les 17 et 18 février dernier. Aux États-Unis ou un cas de rougeole a été confirmé parmi les participants, la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a émis un avis similaire, indiquant aux autres participants de «demeurer vigilants». Il s’agirait d’une personne qui n’a pas été vaccinée.

20,000 auraient été présentes dans la foule, dont certains qui seraient venus d’autres états et d’autres pays.

La rougeole est l’un des virus humains les plus contagieux. Cette propagation peut être réduite presque complètement à l’aide de la vaccination.