Une Canadienne assassinée au Mexique, son copain arrêté

Une Britanno-Colombienne en vacances à Playa del Carmen, au Mexique, a été assassinée au cours de la dernière semaine, tandis que son petit ami a été arrêté.

La police a expliqué, dans une déclaration relayée par le site Riviera Maya News, avoir découvert le corps sans vie, dans un hôtel du groupe Princess Hotel, d’une Canadienne qui présentait des marques de violence.

Les policiers ont procédé, sur place, à l’arrestation d’un suspect, identifié comme étant «Ryan N.», un Canadien âgé de 26 ans.

Twitter | @SSP_Solidaridad

«Il avait des traces de sang sur ses vêtements et avait les mains enflées, et à ses côtés, une femme reposait le visage contre le sol, avec des blessures visibles et du sang», a décrit la police.

En respuesta inmediata a un posible intento de homicidio, policías de la SSPyT de Solidaridad aseguraron a un sujeto en posesión de un arma de fuego, señalado de apuntar contra otra persona tras una supuesta discusión al conducir sobre el Boulevard Playa del Carmen. pic.twitter.com/k2Fdgs0Gzq — Seguridad Pública Solidaridad (@SSP_Solidaridad) March 5, 2023

Les autorités n’ont pas dévoilé le nom de la victime ou le lien l’unissant à l’accusé, mais le site Energetic City, qui couvre l’actualité locale dans le nord de la Colombie-Britannique, a identifié la femme comme étant Kiara Agnew, une citoyenne de Dawson Creek.

Une campagne de sociofinancement a été mise en ligne sur le site GoFundMe par des proches pour permettre d’amasser des fonds afin de payer le rapatriement du corps de Kiara.

«Ce qui était censé être un voyage de rêve pour sa fête au Mexique avec son petit ami est devenu un cauchemar le 3 mars 2023 lorsque notre famille a été informée de sa mort, aux mains de quelqu’un qu’elle aimait et qui s’est avéré être un monstre», a décrit la famille.

L’entreprise Lake View Credit Union, où travaillait Mme Agnew, a aussi déploré son décès.

«C’est une tragédie dévastatrice et une perte pour notre communauté. Nous envoyons tout notre amour et notre foi à tous ceux qui sont touchés», a fait savoir l’institution financière sur sa page Facebook.