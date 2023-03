Chemin Roxham: le ministre canadien de l’Immigration se rendra à Washington mardi

Au moment où les migrants sont plus nombreux que jamais à traverser la frontière canado-américaine, des discussions en haut lieu se tiendront mardi à Washington.

TVA Nouvelles a appris que le ministre canadien de l'Immigration, Sean Fraser, y rencontrera mardi le secrétaire américain à la Sécurité intérieure des États-Unis, Alejandro Mayorkas.

Selon nos informations, les deux hommes doivent discuter du chemin Roxham et l'entente sur les tiers pays sûrs.

Le gouvernement Trudeau soutient qu'une solution durable à l'afflux de migrants au Chemin Roxham passe par une modernisation de cet accord qui est entré en vigueur en 2004.

Ottawa espère faire avancer les discussions dans un contexte où le président des États-Unis, Joe Biden, est attendu au Canada plus tard ce mois-ci.

Le gouvernement libéral est de plus en plus sous pression de colmater la brèche que constitue le chemin Roxham.

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, a récemment donné un ultimatum de 30 jours à Justin Trudeau pour trouver une façon de "fermer" cette route.

Le nombre de migrants qui ont emprunté le chemin Roxham a explosé en 2022 alors que 39 675 personnes ont traversé la frontière par voie terrestre pour demander l'asile au Québec.

Un problème aussi pour les Américains

Les autorités américaines sont aussi de plus en plus préoccupées par la frontière que leur pays partage avec le Canada.

Selon divers reportages, un nombre grandissant de ressortissants mexicains se rendent au Canada par avion pour ensuite tenter d'entrer à pied aux États-Unis en empruntant des secteurs boisés.

Les services frontaliers américains viennent d'ailleurs d'augmenter leur effectif le long de la frontière avec le Québec.

Quelque 25 agents de plus ont été dépêchés dans le secteur de Swanton, qui couvre le nord des États du Vermont, du New Hampshire et une partie de l'État de New York.