Des repas chauds prêts en trois minutes!

Un nouveau concept de restauration rapide débarque en Mauricie, puisque l'entreprise Minute Pizza vient de mettre en fonction ses machines distributrices qui permettent de commander et de recevoir un repas chaud en trois minutes.

• À lire aussi: Des centaines de courtiers pourraient décider de quitter la profession

• À lire aussi: Embauché en quelques minutes à 13 ans: il impressionne déjà son patron et gravit les échelons

Le fonctionnement des machines distributrices est simple, a affirmé le président de Minute Pizza, Sébastien Manseau. Un menu s'affiche sur un écran digital de 65 pouces, qui permet de regarder les différents choix, et de placer sa commande. Après le paiement, la machine se met en marche pour la cuisson, par exemple, d'une pizza. Celle-ci sera prête en trois minutes, et sera remise au client dans une boîte.

Minute Pizza offre également le déjeuner et des sous-marins. Avant d'être prêts à consommer, tous les repas sont préparés à l'usine située à Trois-Rivières. À la chaîne, les employés concoctent les repas qui seront ensuite envoyés dans la chambre froide en attendant leur transport.

«On est capable de produire environ 10 000 produits sur un “shift” par semaine», a indiqué M. Manseau. Advenant que la demande soit plus forte que prévue, l'entreprise pourra s'ajuster et par exemple ajouter un quart de soir et de nuit.

Tout est transporté dans un camion réfrigéré qui peut contenir 1200 repas. Le conducteur ira par la suite faire la tournée des machines distributrices trois fois par jour pour les remplir.

«Le matin, il va compléter ses déjeuners, remplir son diner. Dans l'après-midi, il va remplir ce qui s'est vendu pour le diner pour son souper. À la fin de la journée, il va remplir son soir, sa nuit, et son déjeuner le lendemain», a précisé M. Manseau.

Alors que les restaurants manquent d'employés et que les heures d'ouvertures sont réduites, cette formule répond à un besoin. Elle permettra également de nourrir les travailleurs aux horaires atypiques. Même que certains secteurs d'activités ont déjà pris contact avec l'entreprise pour installer une machine distributrice dans leur établissement. Parmi ceux-ci, des usines et le parc portuaire. Il était également dans l'intention de l'entreprise de cibler les camionneurs comme clientèle.

Deux de ces machines sont accessibles au public dès maintenant dans deux stations-services de Trois-Rivières. La première sur le boulevard Gene-H.-Kruger, et la deuxième sur la rue des Prairies. D'ici la fin de l'année, il y en aura 200 de réparties dans la province.