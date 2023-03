À VOIR | En motoneige, ils survivent à l’attaque sauvage d’un orignal

Une famille a échappé de justesse à de graves blessures après avoir été attaquée par un orignal lors d’une balade en motoneige en Idaho, aux États-Unis.

Jeremiah Bigelow se dirigeait vers la municipalité de Hot Springs avec son fils derrière lui et son frère sur une autre motoneige devant lorsqu’il a été stoppé net par un énorme orignal.

«L’animal était piégé, nous étions piégés», explique-t-il.

Jeremiah Bigelow a tout fait pour ne pas provoquer l’animal.

«Il se léchait les babines», décrit le motoneigiste.

C’est à ce moment que l’animal a reporté son attention sur le frère de M. Bigelow.

«Il a vu que l’orignal chargeait, alors il a tenté de le distraire et de l'éloigner pour qu'on puisse sortir de là.»

Alors que l'orignal s'avançait, le frère de Jeremiah a eu quelques secondes pour réagir.

«Il se lève sur son traîneau et essaie de se faire plus grand en espérant qu’il ne chargera pas. Son bolide est en marche. Il a quelques secondes pour réagir, il se rassoit, appuie sur l’accélérateur, mais la motoneige cale. Il regarde par-dessus son épaule juste une seconde et réalise qu'il doit sauter. Et en sautant, l’orignal percute la motoneige de plein fouet», relate M. Bigelow.

Sous le choc, mais en vie, il tente de retourner vers l’engin.

«Mon frère se lève et vous pouvez voir sur la vidéo qu'ils ont cette petite confrontation à l'ancienne où ils se regardent.»

L’orignal finit par se retourner et s'en va, laissant les frères Bigelow stupéfaits.

«Ça aurait pu le tuer. Je veux dire que la quantité de poids qui s'est abattue sur le guidon et qui l'a poussé complètement vers l'avant aurait été assez catastrophique.»