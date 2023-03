Ils poursuivent Airbnb après la surdose mortelle de leur fillette

Une famille attaque Airbnb en justice après la mort de leur petite fille d’une overdose dans le logement qu’ils louaient en août 2021.

Lydie et Boris Lavenir louaient une résidence AirBnb à Wellington, en Floride, pour les vacances avec leur petite fille de 19 mois, Enora, et ses quatre frères et sœurs, selon le «Washington Post».

Lorsque la maman est allée chercher Enora après sa sieste de deux heures, la petite fille ne s’est pas réveillée.

Le visage d’Enora était bleu, et il y avait de la mousse blanche qui sortait de sa bouche. La famille a appelé le 911, mais il était déjà trop tard.

L’autopsie de l’enfant a finalement révélé la présence d’une dose mortelle de fentanyl dans son système, une drogue dont la famille, originaire de Guadeloupe, n’avait jamais entendu parler.

«C’est comme si on était tombés dans un piège», a confié Boris, le papa d’Enora.

Personne ne sait comment l'opioïde synthétique est arrivé entre les mains de la petite fille, d’autant plus que l’enquête n'a pas permis de localiser la drogue ailleurs dans la location.

Les parents ont également été suspectés, mais les policiers n’ont retrouvé de la drogue ni dans leurs affaires ni dans leur organisme.

Les circonstances de la mort demeurent pour le moment incertaines, et l’affaire a été classée en attendant de nouvelles preuves, concédant une cause accidentelle.

La famille poursuit maintenant Airbnb, le propriétaire, le gérant de la location, ainsi que le précédent locataire qui avait organisé une fête dans le lieu, arguant que la drogue proviendrait de cette fête.

Un expert légal a avancé qu’il était peu probable que la poursuite contre Airbnb aboutisse en procès étant donné la difficulté de déterminer la provenance de la drogue.

«Ce qui est certain, c’est qu’Enora a eu un contact avec le Fentanyl dans l’Airbnb», a assuré son père.