Décès de l'acteur à 61 ans: John Travolta rend hommage à Tom Sizemore

John Travolta a rendu hommage à son ancien camarade de tournage, Tom Sizemore.

Deux semaines après avoir subi un anévrisme cérébral, l'acteur du film «Il faut sauver le soldat Ryan» est décédé vendredi (3 mars 2023) à l'âge de 61 ans. Après l'annonce de sa disparition, l'acteur de Pulp Fiction a salué sa mémoire, ayant joué à ses côtés dans le drame policier de 2018 La Mort à toute vitesse.

« J'ai fait un film avec Tom Sizemore intitulé La Mort à toute vitesse. J'ai trouvé qu'il était un excellent acteur, a-t-il écrit dans ses Stories Instagram, dimanche. Il savait exactement ce qu'il faisait. J'ai adoré de travailler avec lui. Il nous manquera. »

Wendell Pierce a, quant à lui, décrit Tom Sizemore comme un « bon vivant et un grand acteur », tandis que Kim Coates a partagé une photo d'eux deux sur le tournage du film de guerre de 2001, La Chute du Faucon Noir. « Si talentueux. Si tourmenté. Nos vies ont pris des chemins différents... Je n'oublierai jamais notre vie nocturne à New York, a-t-il ajouté. Le bon vieux temps. Et maintenant il est parti. Tellement triste et désolé. »

Les réalisateurs Josh et Benny Safdie ont rappelé à quel point ils avaient été impressionnés lorsque l'acteur avait auditionné pour le rôle finalement tenu par Eric Bogosian dans Uncut Gems, en 2019. « En 2015, Sizemore a auditionné pour le rôle de Bogosian à une table de lecture pour (Uncut) Gems, ont-ils posté sur Twitter. Il a improvisé avec l'acteur à côté de lui (bien qu'il ne soit pas dans la scène), inventant parfois de nouveaux détails de l'intrigue... Cela a rendu imprévisible une expérience entièrement prévisible. RIP. »

Tom Sizemore laisse dans le deuil ses jumeaux de 17 ans, Jayden et Jagger, qu'il partageait avec son ex-petite amie, Janelle McIntire.

Il a également été marié à Maeve Quinlan de 1996 jusqu'à leur divorce en 1999. « Mes sincères condoléances à toute la famille Sizemore. Plus particulièrement, mes pensées et mes prières vont aux deux fils de Tom, Jayden et Jagger. Que Dieu vous tienne dans la paume de sa main, vous donne de la force et vous bénisse tous les deux », a-t-elle partagé sur Twitter.