Jonathan Roy et son amoureuse envisagent adopter bientôt

Le magazine «7 Jours» pu nous entretenir avec Jonathan Roy sur son nouvel opus, bien sûr, mais aussi sur sa vie de famille, sa carrière de joueur de hockey et sa vie un peu bohème. Il est aussi question de sexe, sujet dont le chanteur parle très ouvertement. Entrevue sans filtre.

Jonathan, comment vas-tu?

Je vais très bien. Je reviens d’un magnifique voyage avec ma femme. J’ai eu la chance de faire la première partie du groupe Earth, Wind and Fire à Hawaii, et nous y sommes restés un bout. Ensuite, on est partis aux Philippines sur un coup de tête. J’adore la plongée et c’est la destination idéale pour en faire.

Et les enfants, dans tout ça?

Nous en voulons plusieurs et nous sommes vraiment proches du processus d’adoption. Il y a tellement d’enfants qui ont besoin d’aide et d’amour sur cette planète! Et je ne veux pas d’une famille toute blanche, je la veux multicolore, et ça passe par l’adoption, même si je veux aussi des enfants biologiques.

Le reste de son entrevue sur le site du 7 Jours.