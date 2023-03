Le yoga pourrait aider les hommes à tenir plus longtemps au lit

Le yoga pourrait bien remplacer le Viagra et aider les hommes à tenir plus longtemps au lit.

• À lire aussi: Le viagra pourrait être utilisé pour traiter l’Alzheimer

C'est ce qu’a révélé une nouvelle étude, publiée dans Trends in Urology & Men’s Health, en tentant de trouver un moyen pour remplacer les médicaments de dysfonction érectile tels que le Viagra.

«Des stratégies pour aider les hommes à tenir plus longtemps au lit pourraient leur permettre d’améliorer la relation avec leur partenaire ainsi que leur estime d’eux-mêmes», a affirmé Lee Smith, professeur de Santé publique à l’Université Anglia Ruskin, en Angleterre, et auteur de l’étude.

L’étude a observé des hommes qui souffraient d’éjaculation précoce, qui se produit lorsque le sperme est émis plus tôt qu’attendu pendant une relation sexuelle.

L’éjaculation précoce est connue pour entraîner des effets néfastes sur la santé, comme une détresse psychologique, une pauvre estime de soi, de l’anxiété, une baisse de la libido ou encore de mauvaises relations interpersonnelles, d’après cette même étude.

En observant plusieurs panels d’hommes, certains avec une activité physique, d’autres non, les scientifiques ont pu avancer que le sport permettait d’augmenter la durée de la relation sexuelle, et d’autant plus avec la pratique du yoga, qui permet de tripler, voire plus cette durée, passant de 26 secondes à presque une minute et demie.

En remplaçant les médicaments par le sport, les hommes pourraient du même coup éviter des effets indésirables tels que les nausées ou les étourdissements.

Les recherches ont également suggéré que les exercices du plancher pelvien pourraient aussi aider.

«Cette preuve est basée sur des études impliquant un petit nombre d’hommes, et nous avons besoin de plus de recherches dans ce domaine, mais les approches telles que l’activité physique pourraient aider tous les hommes, a ajouté Smith. Ce n’est pas seulement pour diagnostiquer les hommes avec une éjaculation précoce.»