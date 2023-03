Le cofondateur et PDG de la firme Hardbacon dévoile les cinq meilleures cartes de crédit si vous avez un projet de vacances.

«Il faut quand même faire attention parce que si on utilise mal la carte de crédit et on s'endette. Les avantages que nous aurions pu en tirer vont disparaitre rapidement», dit Julien Brault.

Carte Visa Infinite TD Aéroplan

La Carte Visa Infinite TD Aéroplan se démarque si vous voyagez avec Air Canada.

«C'est une carte qui vient avec environ un 800$ sous forme d'aéroplan, après avoir répondu aux certaines conditions dans les trois premiers mois», explique-t-il.

Carte Amex Or Banque Scotia

La carte Amex Or Banque Scotia offre jusqu'à 6% de remise sur certaines dépenses comme l'épicerie.

«Il y a beaucoup de commerçants qui n'acceptent pas les cartes American Express, donc cela revient plus difficile à accumuler les points, mais elles sont un peu plus généreuses», souligne le cofondateur de Hardbacon.

Carte Cobalt d'American Express

La carte Colbalt d'American Express pourrait vous plaire si vous aimez les séjours à l'hôtel.

«Elle offre le forfait The Hotel Collection qui donne un crédit de 100$ si vous réservez deux nuitées à l'hôtel via le portail de l'application», précise-t-il.

Carte WestJet Mastercard RBC

La carte WestJet Mastercard RBC est la meilleure pour les vols en Amérique du Nord, selon cet expert.

«Chaque année, on peut bénéficier d'un billet de notre accompagnateur à 100$», mentionne le PDG de Hardbacon.

Carte Aventura CIBC Visa

La carte Aventura CIBC Visa se distingue parce qu'elle n'a aucuns frais annuels.

«Le problème avec les cartes qui offrent des rabais, c'est qu'on ajoute nos comptes mensuels de cellulaire et même si l'on pensait l'annuler après un an, on oublie et on se fait surprendre», dit-il.

Voyez toutes les explications dans la vidéo dans le haut de la page.