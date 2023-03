Paul et Pierre Houde sont en deuil

C'est une très triste journée pour Paul et Pierre Houde, qui ont perdu leur père.



C'est Pierre, qui, lundi matin, peu après minuit, a révélé la triste nouvelle à ses abonnés, sur son compte Twitter.

Celui est la voix à RDS des matchs du Canadien ainsi que de la Formule 1, a tenu à annoncer que son père, Paul Senior, était décédé, sans toutefois donner plus d'informations.

Salut les amis, un petit partage pour vous annoncer le décès de mon extraordinaire papa, Paul sr. Peine énorme, aussi grande que mon admiration et mon amour pour lui. Un ange merveilleux veille maintenant sur nous. — Pierre Houde (@PierreHoudeRDS) March 6, 2023

«Salut les amis, un petit partage pour vous annoncer le décès de mon extraordinaire papa, Paul sr. Peine énorme, aussi grande que mon admiration et mon amour pour lui. Un ange merveilleux veille maintenant sur nous», peut-on lire.



Au cours des dernières heures, de nombreux collègues, amis, et abonnés ont pris le temps de lui exprimer leurs sympathies.



On se joint à eux et on en profite transmettre nos plus sincères condoléances à Pierre et Paul Houde, ainsi qu'aux proches.