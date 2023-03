Quelle heure est-il sur la lune? Vers la création d’un fuseau horaire lunaire

Avec l’augmentation du nombre de missions lunaires prévues au cours des prochaines années, l’Agence spatiale européenne (ASE) annonce que des pourparlers ont débuté afin de créer un fuseau horaire propre à la lune.

Cette démarche a pour but de faciliter la coordination des missions des différentes agences spatiales et de permettre aux engins spatiaux de fixer leur position indépendamment de la Terre, explique l’agence spatiale dans un communiqué.

Cette dernière a d’ailleurs mis sur pied un programme nommé Moonlight, qui vise à créer une constellation de systèmes de navigation et de télécommunications autour de la lune.

D’autres satellites du genre devraient également être déployés par d’autres agences au cours des prochaines années, d'où la nécessité d'un fuseau horaire commun.

Des discussions ont donc eu lieu afin de créer une architecture technologique nommée LunaNet, qui établirait un standard pour les protocoles liés aux systèmes lunaires de communication et de navigation.

«Il s’agit d’un concept similaire à celui qui a été établi sur Terre avec l’utilisation du GPS et de Galileo, explique l’un des responsables de l’initiative Moonlight, Javier Ventura-Traverset. Dans le contexte lunaire, on a l’opportunité de s’entendre sur notre approche avant même que les systèmes soient implantés.»

Jusqu’à maintenant, chaque mission lunaire utilise des antennes pour s’assurer que les chronomètres à bord des vaisseaux pour synchroniser les chronomètres embarqués avec le fuseau horaire terrestre.

«Cette façon de fonctionner n’est pas soutenable dans le futur environnement lunaire», indique le communiqué.

La nouvelle manière de procéder permettra de localiser de façon plus précise les engins des différentes agences spatiales.

«Cela permettra de maintenir des liens vers et depuis la Terre, et les guider tout autour de la Lune, ajoute l’ingénieur système du programme Moonlight, Wael-El Daly. Aussi, Moonlight aura besoin d’une échelle de temps partagé et commune pour lier les différentes missions et fixer les différentes positions dans l’espace.»

Parmi les enjeux auxquels fait face l’ASE, il y a le fait que les horloges tournent plus rapidement sur la lune que sur la Terre, gagnant 56 microsecondes par jour.

La vitesse est également différente sur la surface lunaire et en orbite.

L’ASE ne mentionne pas quand une décision sera prise pour fixer le fuseau horaire lunaire.