Ratés à la SAAQ: «Ça aurait pu être pire»

Les ratés survenus à la suite de la mise en service du nouveau site SAAQclic, «auraient pu être pire», a estimé Dave Leclerc, vice-président aux stratégies de marketing et à la sécurité routière de la société d’État, qui prévoit un retour à la normale au mois d’avril.

«[Il y a] 150 employés de plus, d’autres secteurs de la SAAQ qui seront déployés au service à la clientèle. [...] Il y a aussi des gens retraités qui ont accepté de venir donner un coup de main au cours des prochains jours», a indiqué Dave Leclerc sur QUB radio.

Au micro de Philippe-Vincent Foisy, il a voulu être rassurant et a rappelé que le système informatique de la SAAQ est «complexe».

«Oui, il y a eu des tests [du nouveau système SAAQclic] avant. Mais dans un environnement test, on ne peut pas voir l’ensemble des erreurs qui pourrait arriver. [...] Par la suite, quand on met en production on constate d’autres anomalies», a-t-il expliqué.

«Il y a toujours une période d’adaptation, de rodage [d’environ trois mois] et on est encore là-dedans, donc depuis le 20 février, on corrige des dizaines et des dizaines de situations qu’on constate.»

«Est-ce qu’on aurait pu faire mieux, certainement, est-ce qu’on aurait pu faire pire ? Je pense que oui», a ajouté M. Leclerc.

Il s’attend d’ailleurs à ce qu’il y ait «encore des erreurs techniques», mais assure que les équipes techniques travaillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 h pour les régler.

Selon lui, le retour à la normale se fera à la fin du mois d’avril, voire un peu avant.