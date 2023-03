SAAQ: des policiers indulgents à Jonquière

Si dans les grands centres les clients de la SAAQ continuent de faire la file, au Saguenay, et notamment à Jonquière, ça va déjà beaucoup mieux.

La file d'attente n'était que d'une dizaine de personnes une heure avant l'ouverture du bureau de Jonquière, ce matin. Mais à l'intérieur, le personnel n'acceptait de traiter que les dossiers avec rendez-vous.

«Mon rendez-vous pour un transfert de véhicule est pour la semaine prochaine, nous disait un homme à la sortie. Sur le site Internet, ce n'est pas clair comment prendre rendez-vous, et ce n'est pas toujours accessible.»

D'autres s'inquiétaient des conséquences d'un renouvellement de permis de conduire ou d'immatriculation retardé en raison des problèmes informatiques.

«On m'a dit que je devais prendre rendez-vous absolument, confiait un autre homme. Je roule avec une immatriculation qui n'est plus valide.»

Dans les circonstances, le service de police de Saguenay fera preuve de discernement.

«Si votre permis ou votre immatriculation n'a pu être renouvelée en raison d'un problème informatique, vous ne recevrez pas de contravention à ce sujet, a expliqué le porte-parole de la police de Saguenay Dominic Gagnon. C'est vraiment du cas par cas.»

Les concessionnaires automobiles déploraient eux aussi de nombreux ratés du système de SAAQclic la semaine dernière. Un véhicule détenu en copropriété, par exemple, n'est pas toujours reconnu par le système. Par contre, depuis ce lundi, des concessionnaires tiennent des appels quotidiens ou des webinaires deux fois par semaine avec des techniciens de la SAAQ.

«Il y a déjà amélioration», a constaté le président de la Corporation des concessionnaires du Saguenay – Lac-Saint-Jean, Olivier Blouin. «Il y a beaucoup de technicalités. On sent que la SAAQ veut que les concessionnaires et la clientèle soient satisfaits du service, même si les gens ne voient pas encore les avancées», a-t-il ajouté.

Un autre homme, qui était déçu de ne pas avoir pu effectuer sa transaction aujourd'hui à Jonquière, était en est sorti frustré.

«C'est rendu qu'il y a plus d'agents de sécurité que de commis!, estimait-il. Je n'en reviens pas! On paye des taxes!»

Le bureau de Jonquière restera ouvert mardi et jeudi en soirée, ainsi que samedi, tant que ce sera nécessaire.