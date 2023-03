SAAQ: refusés même s’ils ont un rendez-vous

Bien que 150 employés doivent être ajoutés dans les bureaux de la SAAQ afin de répondre à la forte demande des usagers, des dizaines de personnes faisaient toujours la file à l’extérieur lundi matin dans un bureau de Montréal.

Deux files d’attente étaient organisées au centre Henri-Bourassa: une pour les personnes ayant un rendez-vous et une autre pour ceux qui n’en avaient pas. Certains usagers qui avaient un rendez-vous affirmaient que l’heure prévue n’était pas respectée, et la confusion semblait régner, a constaté TVA Nouvelles.

Dans l’autre file, des gens sans rendez-vous qui attendaient depuis environ 8 heures du matin.

TVA Nouvelles

Certains doivent renouveler un permis de conduire qui est expiré, document obligatoire lorsque vous êtes au volant d’un véhicule.

Des personnes ont admis conduire avec leur document expiré puisqu’elles sont incapables de renouveler leur document en ligne, et incapables d’avoir un rendez-vous rapidement.

Une femme rencontrée par TVA Nouvelles a expliqué s’être rendue sur place pour une 4e fois en quelques jours.

«J’avais un rendez-vous vendredi, j’ai attendu vraiment très longtemps, sauf que je devais retourner travailler. Je suis repartie et je me suis fait arrêter. J’ai quand même eu une contravention, mais au moins ma voiture n’a pas été prise pour 30 jours. J’ai deux enfants en bas âge, donc c’est sûr que juste les amener à la garderie [sans voiture] c’est vraiment compliqué, c’est plus long. Je dois amener ma mère à l’aéroport ce soir, c’est compromis», explique la mère de famille.

TVA Nouvelles

Une autre personne rencontrée sur place qui avait un rendez-vous s’est fait dire, après des semaines d’attente, que le système ne fonctionne pas.

«On repousse la date de rendez-vous. On dit qu’il y a des délais. On dit d’appeler en janvier, on appelle en janvier, on nous dit de rappeler dans un mois quand le système est lancé... On appelle lorsque le système est lancé et on reste des heures et des heures au téléphone. On a enfin un rendez-vous pour des semaines plus tard, tu te pointes au rendez-vous ici, on te dit que le système ne fonctionne pas. Que le rendez-vous a été pris par erreur et on te donne un autre rendez-vous», déplore une usagère désabusée qui veut simplement renouveler son permis de conduire.

TVA Nouvelles

Elle devra revenir au 6 avril, et donc attendre encore un mois. Ainsi les problèmes techniques semblent compliquer les choses, même pour ceux qui pensaient avoir enfin accès aux services.

Plusieurs personnes rencontrées sur place vivaient des situations semblables, et l’annonce de l’ajout de personnel ne semblait pas encore faire son effet.