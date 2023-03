Voici les régions qui ont reçu le plus de neige cet hiver

Après deux nouvelles bordées en une semaine, les Québécois voient enfin poindre la fin de l’hiver et fondre le risque d’une nouvelle tempête. Et bien que «le mois de mars nous réserve toujours des surprises», on peut déjà constater que certaines régions ont été bien plus ensevelies qu’à l’habitude.

Le sud-ouest bien couvert

Globalement, c’est le sud du Québec qui a reçu le plus de neige par rapport à la normale cet hiver, voire le plus de neige tout court dans le cas de Gatineau qui a reçu 309 cm jusqu’à présent, contre une normale de 192 cm, a expliqué André Quentin, météorologue chez Environnement Canada.

Du côté de Montréal, il est tombé jusqu’à 236 cm jusqu’à présent, bien au-delà de la moyenne de 174 cm pour la même période. Rappelons que la métropole était passée à quelques flocons près de battre un record en janvier.

D’autres villes, comme Québec, Rimouski et Gaspé, sont restées dans les moyennes de saison, avec respectivement 263, 259 et 285 cm reçus cet hiver.

Manque à gagner au nord et en Estrie

Par contre, d’autres secteurs s’avèrent plus dénudés qu’à l’habitude rendu à ce point-ci de l’hiver.

C’est notamment le cas à Sherbrooke, où seulement 129 cm s’affichent au compteur, contre une moyenne de 207 cm.

Les secteurs plus au nord au fleuve ont aussi reçu moins de flocons. Par exemple, la ville de Saguenay n’a reçu que 216 cm, contre 239 à l’habitude. C’est le cas également de Sept-Îles, qui a reçu cette année 229 cm, contre 272 en moyenne habituellement, et de Val-d'Or, qui n’a reçu que 179 cm, contre 222 d’habitude.

Le peu de neige dans une grande partie de la province peut s’expliquer par la présence d’un système dans le Golfe du Saint-Laurent qui a fait blocage en se déplaçant très lentement, a détaillé M. Quentin.

Que nous réserve la fin du mois?

Les différentes régions du Québec ont, évidemment, encore le temps d’accumuler des flocons d’ici la fin de la saison. Le météorologue ne prévoit cependant «pas vraiment de tempête importante qui pourrait toucher le Québec d’ici la mi-mars».

«Au-delà de ça, ce qu’on peut dire, c’est que les températures vont de demeurer près des normales», a expliqué André Quentin.

Pour autant, la météo n’étant pas une science exacte, si bien qu’une tempête pourrait toujours s’amener sans crier gare. «C’est toujours possible, le mois de mars nous réserve toujours des surprises. C’est toujours un mois où on peut avoir de bonnes tempêtes, jusqu’à la fin du mois, voire la première semaine d’avril», a-t-il ajouté.