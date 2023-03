Voie de contournement à Lac-Mégantic : les opposants appellent Steven Guilbeault au secours

Les opposants au tracé retenu par le fédéral pour la voie ferroviaire de contournement du centre-ville de Lac-Mégantic ont appelé à l’aide le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

Les militants implorent, dans une lettre obtenue par TVA Nouvelles, le ministre Guilbeault d’utiliser son pouvoir pour soumettre le projet à une évaluation d’impact environnemental.

«À ce jour, aucune évaluation environnementale indépendante et approfondie n’a été effectuée. Le BAPE de 2019 a été réalisé avant que les études géotechniques et hydrologiques soient effectuées et n’est donc plus pertinent», a plaidé une coalition d’organisations environnementalistes et du milieu agricole, ainsi que des gens concernés par le tracé.

«Une évaluation d'impact du gouvernement fédéral est le seul moyen de s'assurer que les effets environnementaux cumulatifs et importants de ce projet seront traités de manière crédible», ont poursuivi les signataires en réclamant que l’étude soit menée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, comme prévu dans le cadre de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Le torchon brûle entre des opposants au projet de voie de contournement et le gouvernement fédéral en raison du tracé choisit, amenant même les villes de Nantes et de Frontenac à retirer leur appui au projet. Les tensions ont été exacerbées, ces dernières semaines, par le lancement du processus d’expropriation pour réaliser la nouvelle voie ferrée, à la mi-février.

Les Méganticois souligneront cette année le dixième anniversaire de la tragédie du 6 juillet 2013, au cours de laquelle 47 personnes ont perdu la vie lors du déraillement et de l’explosion d’un train de pétrole au centre-ville de la municipalité.