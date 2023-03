Couple séparé : pas de transport scolaire à la rentrée pour une deuxième adresse

Un couple séparé de Sherbrooke se retrouvera sans transport scolaire pour deux de ses enfants, qui fréquenteront chacun une école différente, et ce pendant cinq semaines.

Hugo Raymond a été surpris d'apprendre que deux de ses enfants n'auraient pas de transport scolaire à la prochaine rentrée. Le père de famille est séparé de son ancienne conjointe et a fait, en janvier dernier, une demande de transport scolaire pour une deuxième adresse permanente.

«C’est marqué sur le formulaire que les demandes seront traitées après le 30 septembre. Il y a un minimum de cinq semaines en début de rentrée où nous n’aurons pas de transport pour la deuxième adresse [permanente], a indiqué M. Raymond. J’ai fait ma demande en janvier. Ils ont quand même huit mois pour valider les données. »

Des frais de 150 $ par enfants sont également facturés pour le service de transport scolaire pour une deuxième adresse. Comme les deux enfants d’Hugo Raymond fréquentent deux écoles différentes, celui-ci devra assurer le transport, le temps qu’une décision soit rendue.

«On va peut-être manquer de travail aussi. C’est sûr que ça viendra ajouter à la pression familiale», a-t-il dit.

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke explique que cette procédure est la même depuis plusieurs dizaines d'années.

«On ne peut pas faire l’analyse des capacités de plan sur les véhicules tant et aussi longtemps que les déménagements du premier juillet ne sont pas concrétisés, et d’autre part aussi, certains transferts d’élèves qu’on doit faire au mois d’août. Il faut absolument que l’année scolaire débute pour que, par la suite, on puisse constater véritablement les places disponibles», a expliqué le secrétaire général et directeur des communications, Donald Landry, qui ajoute comprendre que certains parents puissent avoir un choc d’apprendre cette règle.

Troisième enfant: situation différente

Hugo Raymond a également un enfant qui fréquente une école primaire qui n’est pas affiliée au même Centre de service scolaire.

La Commission scolaire Eastern Township, elle, offre au couple le service de transport à une deuxième adresse dès la rentrée scolaire.