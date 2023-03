Des médecins tchèques opèrent avec succès une fillette qui avalait ses cheveux

Un hôpital tchèque a annoncé mardi que ses chirurgiens ont retiré une boule de poils de la taille d'un verre d'un demi-litre encombrant l'estomac d'une fillette qui, atteinte d'une maladie psychologique extrêmement rare, arrachait et avalait ses propres cheveux.

L'enfant de 11 ans souffre du syndrome de Raiponce, signalé pour la première fois en 1968, avec seulement quelques dizaines de cas documentés dans le monde à ce jour.

Il porte le nom d'une fille aux cheveux très longs d'un conte des frères Grimm, qui avait inspiré le dessin animé de Disney de 2010 intitulé «Tangled» («Raiponce» en France, «Emmêlée» au Québec).

«La maladie est liée à ce qu'on appelle la trichotillomanie et la trichophagie, qui consiste à arracher et à avaler ses cheveux», a indiqué Matus Peteja, chirurgien en chef à l'hôpital d'Opava, dans l'est de la République tchèque.

Il a précisé que ce syndrome affectait principalement les petites filles et les femmes de moins de 20 ans.

La touffe épaisse en forme de cylindre qui mesurait 20 centimètres de long et 8 centimètres de diamètre était trop grande pour être retirée par la bouche et les médecins ont dû l'enlever via laparoscopie.

«Si nous ne l'avions pas retiré, la fille aurait eu des douleurs et aurait progressivement perdu du poids. Dans le cas extrême, la paroi de l'estomac aurait pu être endommagée voire perforée», a souligné M. Peteja à l'AFP.

Il a ajouté que la jeune fille, qui se porte bien maintenant, allait suivre désormais un traitement psychiatrique et psychologique.