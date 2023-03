Deux ans d'attente pour convertir une érablière à l'électricité

Le nombre de producteurs de sirop d'érable voulant convertir leur production à l'électricité augmente rapidement, au point qu'il faut deux ans d'attente pour obtenir la machinerie requise.

Dans certains cas, les acériculteurs doivent patienter deux ans sur des listes d'attente pour obtenir un évaporateur électrique, soit la machine servant à faire bouillir l'eau d'érable pour la transformer en sirop. «En 5 ans, le nombre d'érablières équipées à l'électricité a doublé, passant de 4 % en 2016 à 10 % des producteurs en 2021. L'augmentation du prix du gaz et du mazout a renforcé la tendance», a expliqué Joël Vaudeville, directeur des communications des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. «Aujourd'hui, considérant le prix du mazout, produire un baril de sirop d'érable au mazout coûte 100 $, tandis que le même baril coûte 5 $ avec le nouvel évaporateur électrique qu'on vient de mettre en marché», a dit Vallier Chabot, président d'Équipements d'érablière CDL.

En plus de fonctionner à l'électricité, l'évaporateur Master-E d'Équipements d'érablière CDL, lancé au dernier salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe, fonctionne également de manière automatisée, une solution au manque de personnel.

La demande est grande pour les évaporateurs électriques, a confirmé Vincent Pépin, président de Dominion & Grimm. «Nos ventes sont fermées pour 2023 et 2024, et on est rendu à la saison de sirop 2025. On prend un nombre limité de commandes, beaucoup à cause d'une main-d'oeuvre limitée, car leur fabrication exige une expertise très spécialisée.»

Puisqu'il s'agit d'une technologie brevetée au Québec, il n'est pas possible de faire venir ces machines de l'étranger. «De plus, c'est très volumineux à transporter, il faut les réassembler sur place et ça prend un soutien technique», a expliqué Vincent Pépin.

En plus du prix exorbitant du mazout, adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement pourrait également motiver certains producteurs à se convertir à l'électricité, estime Joël Vaudeville des PPAQ. «Même si on s'est fixé comme objectif de réduire nos émissions de GES de 42 % d'ici 2030, par rapport à 2020, il faut rappeler que les érablières rendent déjà des services au niveau écologique, entre autres en préservant la biodiversité et en stockant 774 000 tonnes métriques de carbone par an, soit onze fois plus de carbone que le processus de production de sirop d'érable.»

Même si plusieurs acériculteurs souhaitent se convertir à l'électricité, d'autres vont rester fidèles aux évaporateurs au bois ou au mazout, nuance David Loubier, directeur marketing chez Équipements Lapierre, une entreprise qui a fait le choix de ne pas commercialiser d'évaporateurs électriques.

«Ce n'est pas tout le monde qui souhaite s'équiper d'un évaporateur électrique. Aucun de ceux qui sont sur le marché ne produit assez de chaleur pour développer la réaction de Maillard, soit le processus de caramélisation donnant les saveurs caractéristiques, riches et complexes, qu'on recherche dans le sirop d'érable. Il faut aussi savoir que les évaporateurs modernes au bois qu'on a développés chez Équipements Lapierre sont carboneutres, voire carbonégatifs, presque sans émissions polluantes, tout ça en permettant de produire un sirop d’érable de haute qualité», a expliqué David Loubier.