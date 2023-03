Deux ans moins un jour pour avoir tué un automobiliste

Une femme de 30 ans a été condamnée à deux ans moins un jour de prison en collectivité, après un accident mortel survenu en novembre 2020 à Shipshaw, au Saguenay.

L'état de santé de Marie-Michelle Gagné a influencé la durée de la sentence, même si elle venait de reconnaître sa culpabilité à une accusation de conduite dangereuse causant la mort.

«Je n'ai aucun souvenir de l'accident, a-t-elle avoué devant le juge Richard Daoust, avant d'écouter, en larmes, le résumé de la tragédie.

Ce soir-là, à une heure tardive, elle venait de récupérer son chien qui s'était enfui de la maison plus tôt. L'animal, libre sur le siège du passager, est agité. Mme Gagné va atteindre 144 km/h dans une zone de 90, tout en parlant au cellulaire.

Dans une courbe prononcée, elle croise la voiture de Jean Blackburn, un père de famille de 47 ans. Ce dernier roule vers l'accotement et ralentit jusqu'à 73 km/h, mais ne peut éviter l'impact.

Il meurt sur le coup.

Marie-Michelle Gagné passe cinq mois dans le coma et subit deux opérations au cerveau. Elle est finalement accusée en avril 2022.

Son crime serait passible d'une peine de 14 ans de pénitencier, mais les deux parties ont tenu compte des séquelles permanentes dont elle souffre. Ils ont suggéré une peine de deux ans moins un jour en société, avec une assignation complète à domicile pour les huit premiers mois.

«Elle souffre d'un traumatisme crânien sévère, elle a perdu l'usage d'un bras, elle ne peut plus tourner son cou, a résumé son avocat, Me Jean-Marc Fradette. En fait, son geste illégal lui a entraîné une punition pour la vie.»

Dans la salle d'audience, la directrice des poursuites criminelles et pénales Mélanie Paré a souligné le courage et la résilience de la famille de la victime. Un cousin et une cousine de Jean Blackburn ont assisté au prononcé de la sentence.

«Pardonner, ce sera difficile, surtout que tout ça était évitable, a indiqué François Tremblay, le cousin de Jean Blackburn. Mais continuer les procédures n'aurait rien donné. Ça ne ramènera pas la victime, et l'accusé n'aura jamais une qualité de vie normale.»

Le tribunal n'a pas voulu prononcer une interdiction de conduire à vie, laissant la décision à la discrétion de la SAAQ.