«Femmes Courage»: un film pour souligner les 90 ans du Chaînon

Le Chaînon vient en aide à des femmes en difficulté à Montréal depuis maintenant plus de 90 ans.

Fondé en 1932 par Yvonne Maisonneuve, l’organisme est ouvert sept jours sur sept pour accueillir des femmes ayant besoin d’un coup de pouce pour aller mieux. On dit au Chaînon qu’il y a autant de femmes qu’il y a d’histoires et de profils.

C’est ce qu’on découvre entre autres dans le film «Femmes Courage», écrit et réalisé par Isabelle Hébert, que l’on dévoile ce mercredi sur TVA+ et sur le site de Télé-Québec à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Une projection aura aussi lieu en soirée au Théâtre Outremont, avec Marina Orsini à l’animation, et les projecteurs seront braqués sur la campagne de financement de l’organisme, qui se poursuit jusqu’au 20 mars sous le marrainage de la comédienne Catherine Renaud.

Le film de 37 minutes, qui mêle documentaire et fiction, permet d’en apprendre plus sur l’histoire du Chaînon et de ses différentes missions, comme son magasin – qui assure 37 % de son financement – et sa cafétéria qui sert 75 000 repas par année, mais aussi sur les problématiques qui font en sorte que l’on frappe à la porte du Chaînon, qu’Yvon Deschamps et Judy Richards ont contribué à faire rayonner.

La violence conjugale est malheureusement un phénomène qui perdure, la pandémie l’ayant même exacerbé. On retrouve aussi des enjeux comme la santé mentale, la toxicomanie, l’itinérance, la pauvreté, l’ostracisation, etc.

Comme le dit dans le film la directrice générale de la Fondation le Chaînon, Sylvie Bourbonnière, l’organisme se distingue par son approche très respectueuse des femmes. «Ce sont elles qui définissent le rythme, elles viennent se poser, se reposer, se refaire des forces.»

Et le plus important, est de leur tendre la main pour qu’elles sentent l’entraide et la solidarité, car quand elles sont rendues au Chaînon, c’est souvent parce qu’elles ont épuisé toutes les ressources.

«Tout ce que nous avons, nous allons le partager avec les femmes du Chaînon», a souligné la PDG du Chaînon, Sonia Côté, y compris «beaucoup de joie».

Grâce à l’amour de ses 120 employés, Le Chaînon accompagne les femmes «dans la reprise de leurs pouvoirs, de leurs droits, de leurs vies sociales et individuelles», allant même jusqu’à les guider jusqu’à leur nouvel appartement. Mais avant cela, pour qu’elles reprennent leur souffle, les femmes peuvent profiter de l’une des 115 places d’hébergement.

Comme c’était difficile de donner la parole à une victime de violence conjugale, on a fait appel à la comédienne Julie Roussel («5e rang») pour illustrer cet enjeu très présent au Chaînon, le documentaire adoptant alors des allures de fiction pour les besoins de la cause.

C’est touchant par ailleurs de rencontrer les cinq dernières «associées» qui entouraient la fondatrice Yvonne Maisonneuve, décédée en 1980. Elles continuent de venir faire leur tour chaque semaine.

Prévention

La réalisatrice et scénariste Isabelle Hébert a plongé volontiers dans cette «aventure humaine». Elle dit avoir été touchée par tout le volet prévention sur lequel repose l’action du Chaînon, une prévention qui serait salutaire à ses yeux pour freiner la violence.

«Dès les années 1930-1940, le Chaînon installait déjà un kiosque à la gare pour pas que les femmes qui arrivaient des campagnes soient des proies faciles. L’organisme a évolué avec la société, si bien qu’il ouvre aujourd’hui sa porte à des femmes trans. Le Chaînon est toujours capable de faire face aux besoins, peu importe les besoins, c’est très impressionnant.»