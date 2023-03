Frappé et enlevé après avoir voulu vendre une Rolex volée

Des individus auraient tenté de se faire justice eux-mêmes en retraçant un type qui tentait de revendre sur les réseaux sociaux leurs montres Rolex volées, pour ensuite le kidnapper et le torturer, lundi soir, à Dollard-des-Ormeaux.

• À lire aussi: Un homme retrouvé blessé après avoir été enlevé à Dollard-des-Ormeaux

L’histoire pour le moins rocambolesque a débuté vers 18 h 15, alors qu’une bande d’individus auraient tendu un guet-apens à Ishak Darbeida en lui donnant rendez-vous dans le stationnement du Starbucks situé à l’angle des boulevards des Sources et De Salaberry. Les suspects auraient prétendu vouloir acheter une de leurs montres, annoncée sur Marketplace, dans le but de la récupérer par la force.

Peu de temps après son arrivée, Ishak Darbeida aurait été roué de coups et forcé à embarquer dans une Hyundai Venue louée. D’autres suspects sont montés à bord d’une Mercedes noire et ont suivi le VUS.

Environ deux heures plus tard, les policiers sont parvenus à retrouver le véhicule dans lequel se trouvait la victime dans l’arrondissement de Saint-Laurent parce qu’il était muni, à leur insu, d’un GPS. Une poursuite policière s’est amorcée.

Dans le feu de l’action, Ishak Darbeida est parvenu à s’échapper en sautant du véhicule en mouvement. Pieds nus, il a raconté aux policiers qu’il avait été torturé par ses ravisseurs. En plus de le tabasser, ceux-ci lui auraient lacéré les mains alors qu’il avait les yeux bandés.

On lui aurait également aspergé le visage d’un liquide combustible avant d’y mettre le feu. Malgré des blessures et de nombreuses ecchymoses, on n’a jamais craint pour sa vie.

Ils ont pris la fuite

Pendant ce temps, la poursuite policière a repris dans les rues de la métropole. Le VUS fut finalement abandonné près du chemin de la Côte-Vertu et les suspects ont pris la fuite en courant. L’un d’eux a toutefois été rattrapé et arrêté par les patrouilleurs.

Olivier Estime, 25 ans, a formellement comparu, hier après-midi, au palais de justice de Montréal afin de répondre à des accusations d’enlèvement, de séquestration, de voies de fait graves, d’extorsion, de possession de drogue et de harcèlement. Il demeure détenu en attendant la suite des procédures. Le jeune homme est déjà connu des milieux policiers, notamment pour un dossier pendant à la cour pour trafic de drogue.

Marketplace

Bien qu’il soit apparemment la victime dans cette histoire, tout indique que Ishak Darbeida aurait plutôt dérobé des montres Rolex aux suspects, puis aurait tenté d’en revendre au moins une sur Marketplace, selon nos sources.

Par ailleurs, toujours selon nos informations, Ishak Darbeida a été arrêté en Ontario, en octobre dernier, dans un dossier de fraude. Il est accusé d’avoir possédé des biens criminellement obtenus, d’avoir possédé des cartes de crédit falsifiées et d’avoir possédé des outils pour cloner des cartes de crédit.

L’enquête démontre qu’il aurait ciblé des personnes âgées et vulnérables afin de leur soutirer leurs informations bancaires.

– Avec Michaël Nguyen