La consommation d’électricité demeure un besoin essentiel

Les débats entourant le projet de loi 2, visant notamment à plafonner le taux d'indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d'Hydro-Québec à 3 %, et la publication récente de L’État de l’énergie au Québec 2023 ont ramené sur la place publique la question des tarifs d’électricité.

Dans les médias, on a parlé d’obésité énergétique et même d’ébriété énergétique. Si les auteurs du rapport (la Chaire en gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal) expliquent le niveau élevé de consommation d’énergie par le transport, les bâtiments commerciaux et résidentiels et la grande industrie, il s’est trouvé bien des commentateurs pour mettre la faute sur les « bas » tarifs d’Hydro-Québec pour les consommateurs résidentiels.

Blâmer le « faible » coût de l’électricité pour expliquer le niveau de consommation d’énergie, c’est sous-entendre que les ménages québécois utilisent l’électricité sans compter pour toute sorte d’usage farfelu. Pourtant, quand on regarde d’un peu plus près ce qu’il se passe sur le terrain, on se rend vite compte qu’on est très loin de la réalité.

Précarité énergétique

Dans les faits, au Québec, 16 % des ménages sont en situation de précarité énergétique. Autrement dit, 1 ménage sur 7 a de la difficulté à avoir l’énergie nécessaire pour la satisfaction de ses besoins de base dans son logement ou y arrive au détriment d’autres besoins essentiels. Et ce nombre risque fort de croître, car le coût de l’énergie augmente plus rapidement que la capacité de payer des familles.

On ne sait plus comment le diren : consommer de l’électricité, ce n’est pas un choix! C’est essentiel pour se chauffer, manger, se laver, être en bonne santé, travailler et étudier. Les conséquences de vivre dans un logement trop froid ou trop chaud peuvent être très graves. Rappelons-nous l’été 2018 où la chaleur extrême aurait causé 66 décès sur l'île de Montréal.

Entre pointer du doigt les bas tarifs et proposer qu’on les augmente pour réduire la consommation, il n’y a qu’un pas... que de nombreuses personnes franchissent. Pourtant, l’électricité présente une élasticité-prix très faible. Parce qu’elle est un service essentiel et non une marchandise comme une autre, une variation du prix de l’électricité n’est pas suivie d’une variation de la quantité d’électricité consommée. L’utilisation d’un signal de prix suppose qu’on puisse y réagir.

Ménages à faible revenu

Les familles québécoises n’ont pas nécessairement la possibilité de réduire leur consommation d’énergie. Les ménages à faible revenu sont ceux qui consacrent la plus importante partie de leur consommation d’électricité au chauffage, car beaucoup d’entre eux vivent dans des logements mal isolés. Ils n’ont pas ou très peu de possibilité d’améliorer l’efficacité énergétique de leur habitation. Les hausses de tarifs sont les mêmes pour tous les clients résidentiels, riches ou pauvres. Les augmenter encore plus aura des conséquences terribles pour les ménages à faible revenu.

On paie notre électricité moins chère qu’ailleurs. Et alors? Ce discours trop souvent entendu ne change rien au fait que les ménages les moins bien nantis ont déjà (et depuis longtemps) de la difficulté à payer leur facture. Si l’on veut réduire la consommation d’énergie dans le secteur résidentiel, augmenter les tarifs ne sert à rien. Il faut plutôt s’attaquer à l’amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments. À l’heure actuelle, la priorité est de garantir l’accès à suffisamment de chauffage pour assurer santé et confort à tous et toutes. N’y a-t-il pas quelque chose d'indécent à demander à des personnes en situation de précarité énergétique de participer à l’effort de réduction de la consommation d’énergie alors que la plupart d’entre elles adoptent déjà des comportements de restriction et que pour leur santé, elles auraient besoin de consommer plus d’énergie?

Avant de faire la morale aux familles, il faudrait s'assurer qu’elles puissent répondre à leurs besoins de base.

Photo fournie par l’ACEF du Nord de Montréal

Émilie Laurin-Dansereau, Conseillère budgétaire à l’ACEF du Nord de Montréal