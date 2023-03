Le Port de Sept-Îles se paie une ancienne Cage aux Sports

Le bâtiment abandonné de l’ancien restaurant Cage aux Sports de Sept-Îles, et le terrain sur lequel il se trouve ont été vendus au Port de Sept-Îles pour un projet qui reste à être défini.

Le bâtiment placardé depuis 4 ans était devenu une cicatrice sur la promenade du Vieux-Quai, en face de la marina.

Le montant de la transaction entre le port et l’ancien propriétaire, une société du Conseil de Bande d’Ekuanitshit, n’a pas été dévoilé.

Le port de Sept-Îles renforce sa présence le long de la promenade. Il est déjà propriétaire du bâtiment de la marina et de terrains de volleyball de plage, tous adjacents à l’ancien restaurant.

«Ça représente un secteur pour nous qui est vraiment important pour donner l’accès aux citoyens au port de mer, a indiqué le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon. La vocation un peu touristique et qui permet aux citoyens de profiter d’aménagements sportifs, on souhaite qu’elle soit préservée.»

Le port de Sept-Îles ne conservera pas le bâtiment, lourdement endommagé par un dégât d’eau alors qu’il était inoccupé.

Il passera donc éventuellement sous le pic des démolisseurs. Pour le moment, il n’y a pas de plan précis pour le terrain, mais ni la Ville, ni le port ne souhaite en faire un stationnement.

«On vient de faire l’acquisition, on veut se donner du temps pour regarder avec nos partenaires, la municipalité et d’autres intervenants du domaine touristiques comment le secteur peut contribuer à améliorer le secteur de la promenade», a indiqué Pierre D. Gagnon.

Il y a plus de 15 ans, la Ville de Sept-Îles avait elle aussi acquis un terrain près de la promenade du Vieux-Quai. Un parc devait y être aménagé, ainsi qu’un bâtiment à la mémoire de Brian Mulroney. Finalement, le projet a été abandonné.

Le terrain est devenu un stationnement et la Ville n’a pas l’intention de changer cette vocation.

Le maire de Sept-Îles Steeve Beaupré ne souhaite pas que l’histoire se répète.

«Le but de l’acquisition par le port de Sept-Îles, c’est pour conserver le cachet patrimonial du centre-ville traditionnel. C’est pas pour en faire des espaces de stationnement. On espère qu’il va y avoir d’autres projets. On part avec une page blanche. Chose certaine, pour l’industrie touristique, pour les gens de Sept-Îles, c’est un projet qui va être mobilisateur.»

La Ville de Sept-Îles procède actuellement à une consultation au sujet de ses espaces verts et du secteur du bas de la ville.

Des modifications réglementaires pourraient éventuellement être apportées pour permettre, notamment, la présence des chiens sur la promenade et de "foodtrucks" à des endroits publics. Des idées de projet pour le terrain récemment acquis pourraient jaillir de ces consultations.

«C’est des choses qu’on va voir à l’été et à l’automne», a indiqué Steeve Beaupré.