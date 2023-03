Le Salon international de l'auto de Québec est lancé

Le Salon international de l’auto de Québec est de retour cette année pour sa 40e édition alors que 70 000 personnes sont attendues d’ici le 12 mars.

Plus de 300 véhicules d’une trentaine de marques sont exposés.

«Ça va vraiment de la voiture d’entrée de gamme jusqu’à la voiture exotique, donc des Lamborghini, les Ferrari et ainsi de suite.»

Une collection privée de plus de 30 millions de dollars est également présente au Centre de foires de Québec en plus de plusieurs kiosques et activités.

