Loi antiavortement : cinq femmes poursuivent le Texas

Cinq femmes américaines ont décidé de poursuivre l’État du Texas lundi après qu’on leur a refusé l’avortement, malgré les risques pour elles-mêmes et leur fœtus.

Pour la première fois depuis l’arrêt de Roe c. Wade par Cour suprême des États-Unis, des femmes prennent des actions légales contre ces mesures prohibitives.

Rappelons que la loi antiavortement est entrée en vigueur en juin dernier; une première depuis 50 ans.

Ces femmes, dont deux visiblement enceintes, prévoient raconter leur histoire sur les marches du Capitol du Texas mardi. L’intention est de mettre des visages sur l’exhaustif document de plainte relatant des «dommages catastrophiques» envers les femmes.

Elles comptent sur la sympathie du public qui généralement soutient la cause, surtout lorsque cela comporte des risques pour la santé de la mère.

Le Centre pour les droits reproductifs (Center for Reproductive Rights) soutient la poursuite, alors que l'avortement est toujours interdit dans au moins 13 États.

Comme la plupart des États qui appliquent ces restrictions, le Texas tolère certaines exceptions, notamment lorsqu’un médecin admet qu’il y a un risque «substantiel» pour la mère ou le fœtus ou lorsqu’il s’agit de viol ou d’inceste.

Pourtant, ces exceptions ne sont pas sans conséquences potentielles; on risque une peine de 99 ans d’emprisonnement, des amandes pouvant aller jusqu’à 100 000 $ US et même le retrait du permis d’exercice des médecins qui pratiquent l’avortement.

- d’après les informations du New York Times