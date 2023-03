Messagerie instantanée: retour en arrière pour Facebook

Près de 10 ans après avoir séparé la messagerie de son application, forçant les utilisateurs à en installer une deuxième (Messenger), Facebook souhaite inverser la situation.

C’est que le responsable du réseau social, Tom Alison, a déclaré dans une entrevue sur les ondes de CNN.

«Nous pensons que le contenu vous permet non seulement de le consommer, mais aussi d'amorcer une conversation et de démarrer ce fil de discussion avec vos amis ou d'être quelque chose que vous pouvez partager avec un groupe de personnes qui partagent vos mêmes intérêts», a-t-il déclaré précisant que c’est ce qui différenciera Facebook et Instagram des autres médias sociaux, comme TikTok.

Ce changement survient après que l’entreprise ait révisé sa stratégie en raison d’inquiétudes concernant une base d’utilisateurs stagnante et vieillissante. Le fondateur Mark Zuckerberg souhaite ainsi faire de Facebook un «moteur de découverte.