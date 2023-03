Nids-de-poule: pas simple de se faire rembourser

Chaque année à la présente période, le tapis blanc d’hiver se dissipe et laisse place aux classiques nids-de-poule sur les artères de la province. Certains observateurs croient même qu’ils nous envahissent plus tôt qu’à l’habitude.

• À lire aussi: Nombre record de réclamations pour des nids-de-poule à Montréal

• À lire aussi: Des autoroutes de la métropole dans le noir

La situation semble toutefois se détériorer à Montréal. Selon David Marcille, la Ville a reçu plus de 1000 demandes de remboursement pour l’année 2022. Vous voulez une indemnisation? Rien n'est moins sûr.

«Il faut savoir que les remboursements, c’est un peu plus compliqué. Seulement 256 (automobilistes) ont été remboursés. C’est un long processus et le fardeau de la preuve est vraiment entre les mains des automobilistes a expliqué le porte-parole de CAA-Québec David Marcille à LCN, mardi matin.

«Il faut prouver qu’il y avait négligence et que la Ville était au courant. Des lois font en sorte que la Ville n’est pas responsable des dommages à la suspension et aux pneus.»

Malgré les fortes précipitations de neige, les redoux de janvier, février, puis mars font que nos rues et routes exposent déjà les fâcheux trous de chaussée à nos pneus d’hiver.

Joël Lemay / Agence QMI

Les adeptes de vélo ne sont pas épargnés sur les voies cyclables.

«On peut dire que, oui, la saison des nids-de-poule a commencé plus tôt. On a eu un petit répit, puis il a fait très froid. On aura un autre répit donc, c’est à prévoir», de dire David Marcille.

«D’autres nids-de-poule vont apparaître, ça fait partie du cycle.»

Chaque année, il semble que la situation s’empire sur les rues de la province. CAA-Québec n’a toutefois pas reçu un volume d’appel plus élevé que la normale.

Bon nombre de conducteurs ont le malheur de rouler sur le nombre grandissant de nids-de-poule qui apparaissent sur la surface, mais il y a une solution rapide pour remédier au problème saisonnier.

«La solution la plus rapide et la plus efficace, c’est le colmatage, confirme David Marcille. Il faut s’assurer qu’il n’y a pas trop de précipitations pour que ça colle bien.»